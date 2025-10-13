書法家張炳煌數位傳承 獲有庠科技人文傑出教授獎

淡江大學中文系教授、書法家張炳煌以書法聞名，從早期「每日一字」到跨域的表現，開拓了書法的新境界，今年榮獲有庠紀念基金會頒贈的科技人文傑出教授獎，主辦單位指出，張炳煌被譽為當代書法數位傳承的先驅，此次獲獎意味著科技界並非科技人的專屬領域，只要願意跟上時代，傳統文化的延續也將擁有更令人期待的未來。

張炳煌年輕時期便投入書法的學習、創作和推廣，台灣知名的電視節目「每日一字」以及歷年來各種傳統書法的展現，都在台灣引領風潮。以弘揚書法文化為目標，他的作品廣受各界收藏，始終以書法發展為其生涯志業。雖然對科技領域全然陌生，卻感受到數位化的趨勢，毅然投入傳統與科技結合的未知領域。

有庠紀念基金會指出，張炳煌早在數位時代來臨之前便預見了其重要性，認為書法必須與時俱進。因此，25年前，他在淡江大學邀請資訊工程系的同事，跨領域開展書法數位化的研究。7年後發表了e筆，並進一步推出數位e筆。近年來，他與工學院院長及教授們組成專業團隊，導入AI技術，研發出智慧e筆，為傳統書法文化注入了新的里程碑。

今年，經淡江大學推薦，完全沒有科技背景的張炳煌榮獲第23屆有庠科技人文傑出教授獎。基金會表示，他的獲獎不僅實至名歸，也意味著科技界並非科技人的專屬領域，只要願意跟上時代，傳統文化的延續也將擁有更令人期待的未來。

張炳煌表示，能在傳統的人文領域中結合科技，受到嘉勉非常開心，將獲得的獎金全數捐贈淡江大學作為傳統人文數位轉型的經費。更希望藉此機會繼續學習，努力開拓，對傳統人文，尤其是書法的永續發展有所助益。

張炳煌也表示，慶幸自己能在書法的生涯中進入淡江大學，在國際化、資訊化、未來化的影響下，接受AI的洗禮和跨領域同事們的支持下共同研發，並努力傳揚，朝著目標邁進，深感數位轉型快速，學無止境。他最大的感想就是必須 「與時俱進、洞燭機先」、 「定好主軸、廣納各方」、「掌握機緣、努力堅持」。