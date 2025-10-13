書法家張炳煌數位傳承 獲有庠科技人文傑出教授獎

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
享譽國內外的書法家張炳煌榮獲有庠紀念基金會頒贈科技人文傑出教授獎。本報資料照片

淡江大學中文系教授、書法家張炳煌以書法聞名，從早期「每日一字」到跨域的表現，開拓了書法的新境界，今年榮獲有庠紀念基金會頒贈的科技人文傑出教授獎，主辦單位指出，張炳煌被譽為當代書法數位傳承的先驅，此次獲獎意味著科技界並非科技人的專屬領域，只要願意跟上時代，傳統文化的延續也將擁有更令人期待的未來。

張炳煌年輕時期便投入書法的學習、創作和推廣，台灣知名的電視節目「每日一字」以及歷年來各種傳統書法的展現，都在台灣引領風潮。以弘揚書法文化為目標，他的作品廣受各界收藏，始終以書法發展為其生涯志業。雖然對科技領域全然陌生，卻感受到數位化的趨勢，毅然投入傳統與科技結合的未知領域。

有庠紀念基金會指出，張炳煌早在數位時代來臨之前便預見了其重要性，認為書法必須與時俱進。因此，25年前，他在淡江大學邀請資訊工程系的同事，跨領域開展書法數位化的研究。7年後發表了e筆，並進一步推出數位e筆。近年來，他與工學院院長及教授們組成專業團隊，導入AI技術，研發出智慧e筆，為傳統書法文化注入了新的里程碑。

今年，經淡江大學推薦，完全沒有科技背景的張炳煌榮獲第23屆有庠科技人文傑出教授獎。基金會表示，他的獲獎不僅實至名歸，也意味著科技界並非科技人的專屬領域，只要願意跟上時代，傳統文化的延續也將擁有更令人期待的未來。

張炳煌表示，能在傳統的人文領域中結合科技，受到嘉勉非常開心，將獲得的獎金全數捐贈淡江大學作為傳統人文數位轉型的經費。更希望藉此機會繼續學習，努力開拓，對傳統人文，尤其是書法的永續發展有所助益。

張炳煌也表示，慶幸自己能在書法的生涯中進入淡江大學，在國際化、資訊化、未來化的影響下，接受AI的洗禮和跨領域同事們的支持下共同研發，並努力傳揚，朝著目標邁進，深感數位轉型快速，學無止境。他最大的感想就是必須 「與時俱進、洞燭機先」、 「定好主軸、廣納各方」、「掌握機緣、努力堅持」。

