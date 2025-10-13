快訊

外科住院醫師招募熱烈 台大名醫陳晉興指與衛福部此政策助攻有關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院外科部主任陳晉興說，招募影片播出後反應當熱烈，外科部今年預計招收18名住院醫師，目前已有21人報名，有機會滿招，且不僅是影片，衛福部日前宣布「消滅直美」政策，也推升外科住院醫師招募的熱度。圖／取自台大招募影片
台大醫院外科部主任陳晉興說，招募影片播出後反應當熱烈，外科部今年預計招收18名住院醫師，目前已有21人報名，有機會滿招，且不僅是影片，衛福部日前宣布「消滅直美」政策，也推升外科住院醫師招募的熱度。圖／取自台大招募影片

「第一眼看到他，整個頭全部都是血。」台大外科部主任陳晉興是國內知名肺癌權威，5年前兒子陳昭仰重大車禍，在兒子送往醫院的路途，他的內心倍感煎熬，更深深感受醫師每天拯救的，就是別人生命中的摯愛。陳晉興現擔任外科部主任，更堅定心中信念，「我就是要訓練出富有愛心、術德兼備，可以讓別人託付生命的好醫師。」

陳晉興說，影片播出後反應當熱烈，外科部今年預計招收18名住院醫師，目前已有21人報名，有機會滿招，與過去2、3年招不滿的情形，有所不同。不僅是影片助攻，衛福部日前宣布「消滅直美」政策，也達到推升外科住院醫師招募的熱度。

衛福部長石崇良日前表示，醫美糾紛頻傳，「已到了需加強管裡的地步」，將修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），嚴管執行醫美的醫師資格，預計10月、11月初就會預告，明年初上路時程不變。

石崇良今於立法院衛環委員會「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專案報告，期間接受媒體訪問表示，未來執行針劑、雷射兩類風險較低的醫師須完成兩年PGY（畢業後一般醫學訓練），而侵入性手術如隆乳、削骨等，將限定「大外科」醫師，須取得外科專科訓練與證書的醫師才能執行。至於，大範圍拉皮、抽脂達到一定的量以上，除外科資格外，還須特定專科或次專科醫師，如整形外科、頭頸部專科等。

台大醫院外科部今年第3度發表住院醫師招募影片，不同以往介紹外科部歷史、傳承及複合手術等高科技，這次主題是「搶救摯愛」，講述發生在陳晉興與醫療同仁身上的故事。不只是台大，近年各大醫院為了爭取住院醫師使出渾身解數，不只拍影片，台北榮總還把舉行招募說明會，把達文西手臂搬到星級飯店向新生代解說。

衛福部長石崇良表示，醫美糾紛頻傳，「已到了需加強管裡的地步」，將修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴管執行醫美的醫師資格，此「消滅直美」政策，明年初上路時程不變。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良表示，醫美糾紛頻傳，「已到了需加強管裡的地步」，將修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴管執行醫美的醫師資格，此「消滅直美」政策，明年初上路時程不變。記者沈能元／攝影

