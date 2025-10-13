八仙山森林遊樂區「森林豐盛季」18日登場 只有一項活動需付費

林業及自然保育署台中分署八仙山國家森林遊樂區年度「森林豐盛季」，將於10月18日登場。今年以森林療癒為核心，規劃連續5周系列活動，包含茶道、森林療癒體驗、音樂表演與療癒市集、森林瑜伽及頌缽冥想，除了由森林療癒師帶領的遊程體驗需酌收費用外，其他活動都免費報名。

首周10月18到19日將八仙山溪水結合茶道，讓甘甜山泉水的清冽與茶湯的溫潤融合，體驗最八仙山式的靜心儀式。第二周10月24日及26日，由林業保育署認證的森林療癒師帶路，專注於水相關活動的設計，引導遊客深度體驗八仙山水能量。

11月1到2日為森林豐盛季主場，現場將有音樂表演、療癒市集，11月9日為「森林瑜珈」，在芬多精與負離子環繞的森林進行伸展與呼吸，透過皮拉提斯肢體伸展，達到身心靈的淨化與和諧。11月15到16日頌缽冥想，透過頌缽發出的共振頻率，引導參與者進入最深層的靜心狀態。

林業保育署台中分署表示，除了由森林療癒師帶領的遊程體驗需酌收費用，每人400元，其他活動皆為免費報名。