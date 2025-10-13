半導體業主管突發性耳聾 嘉義大林慈濟醫師助重啟人生音符

曾任半導體光電儀器貿易高管的64歲黃先生，因突發性耳聾導致雙耳退化、生活陷入低谷。經嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪醫師評估與手術治療後，成功植入人工電子耳，重獲聽力與自信，並立志投入病友關懷行列。

黃先生回憶，9年前某日早晨接電話時，突然發現左耳完全聽不見，經多家醫院治療仍無改善。5年後右耳也開始退化，只能聽見近距離說話聲，造成社交受限與情緒低落，甚至提前退休。直到得知醫師黃俊豪長期投入人工電子耳研究，並多次成功幫助聽障患者重拾聽力，他終於決定接受手術。

經詳細評估後，黃先生符合手術條件。今年3月，大林慈濟醫療團隊為其順利完成人工電子耳植入手術。開頻啟動後，黃先生的聽力與語音辨識度恢復如常人，重返家庭與社會生活，重新聽到家人的聲音，感受人生幸福時刻。

醫師黃俊豪說明，隨著微創技術進步，現今人工電子耳手術僅需耳後約5公分傷口，即可將電極束植入耳蝸，外部麥克風接收聲音後轉換為電刺激，經聽神經傳入大腦形成聽覺。學語後失聰的成年人若拖延治療超過10年，聽覺神經退化將影響語言辨識，因此，及早就醫是關鍵。