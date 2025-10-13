快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

半導體業主管突發性耳聾 嘉義大林慈濟醫師助重啟人生音符

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
曾任半導體光電儀器貿易高管的黃先生突發性耳聾，大林慈濟醫師黃俊豪成功植入人工電子耳助他重返有聲世界。圖／大林慈濟醫院提供
曾任半導體光電儀器貿易高管的黃先生突發性耳聾，大林慈濟醫師黃俊豪成功植入人工電子耳助他重返有聲世界。圖／大林慈濟醫院提供

曾任半導體光電儀器貿易高管的64歲黃先生，因突發性耳聾導致雙耳退化、生活陷入低谷。經嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪醫師評估與手術治療後，成功植入人工電子耳，重獲聽力與自信，並立志投入病友關懷行列。

黃先生回憶，9年前某日早晨接電話時，突然發現左耳完全聽不見，經多家醫院治療仍無改善。5年後右耳也開始退化，只能聽見近距離說話聲，造成社交受限與情緒低落，甚至提前退休。直到得知醫師黃俊豪長期投入人工電子耳研究，並多次成功幫助聽障患者重拾聽力，他終於決定接受手術。

經詳細評估後，黃先生符合手術條件。今年3月，大林慈濟醫療團隊為其順利完成人工電子耳植入手術。開頻啟動後，黃先生的聽力與語音辨識度恢復如常人，重返家庭與社會生活，重新聽到家人的聲音，感受人生幸福時刻。

醫師黃俊豪說明，隨著微創技術進步，現今人工電子耳手術僅需耳後約5公分傷口，即可將電極束植入耳蝸，外部麥克風接收聲音後轉換為電刺激，經聽神經傳入大腦形成聽覺。學語後失聰的成年人若拖延治療超過10年，聽覺神經退化將影響語言辨識，因此，及早就醫是關鍵。

大林慈濟醫院表示，醫療團隊長期推動聽覺重建與聽損衛教，未來將持續結合醫療、心理與社會支持，幫助更多病患「聽見幸福的聲音」。

術後聽力與語音辨識度恢復如常人，回診時檢查恢復狀況一切良好，重返家庭與社會生活。圖／大林慈濟醫院提供
術後聽力與語音辨識度恢復如常人，回診時檢查恢復狀況一切良好，重返家庭與社會生活。圖／大林慈濟醫院提供

手術 醫師 慈濟

延伸閱讀

光復節連假「大林城堡馬拉鬆」 嘉縣觀光工廠走透透

機車左轉到底要不要兩段式？嘉義機車左轉政策掀論戰！

2026世界大學排名…半導體業助攻 產學評比我大學屢奪高分

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

相關新聞

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

菲律賓南部民答那峨島近海10日上午發生規模7.4強震，還發布海嘯警報，隔日南美洲南端的德雷克海峽11日清晨再發生規模7....

長榮航空爆空服員抱病執勤猝死 桃市勞動局火速派員調查

有長榮航空空服員在網路上爆料，指一名空服員在執行航班時身體不適，當班座艙長未即時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況及需...

空服員抱病上班返台就醫卻離世 長榮航空：已啟動調查

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員在社群平台發文指控，當班座艙長未及時給予協助，下...

高鐵寧靜車廂恐危害兒少權利 衛福部一個月內與交通部研擬彈性作法

高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」新制，卻讓帶有孩子的家長與不喜歡孩子吵鬧的乘客，引發網路論戰。外界批評，寧靜車廂政策不但...

黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、新北、桃園、高雄、屏東等地，總重量超過3000公斤，引發食安疑慮。...

嘉惠中部患者 光田醫院完成首例阿茲海默症新藥施打

台中光田綜合醫院神經內科今年9月成功完成院內首例阿茲海默症新藥 「樂意保」（Lecanemab）施打，接受治療患者70多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。