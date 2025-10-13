國立故宮博物院100周年院慶紀念郵票 10月17日發行

故宮博物院典藏世界人類文明重要的文化資產，114年適逢該院100週年院慶，中華郵政公司特以5件典藏珍品為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，定於114年10月17日發行。

主圖包括:一、 商晚期至西周早期〈嬰祖丁鼎〉：面值8元，全器氣勢磅礡，渾厚穩重，器內銘文「嬰祖丁」驗證此鼎是嬰家族為祭祀祖先丁而鑄造，鼎高度85.5公分，重量94.65公斤，為國立故宮博物院現藏最大最重之青銅器。

二、 北宋〈汝窯 青瓷無紋水仙盆〉：面值8元，橢圓形盆，通體滿佈天青釉，全器釉面純潔無紋片，傳世稀少，溫潤素雅的色澤，為宋人所欲追求如雨過天青的美感。

三、清 乾隆〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉：面值28元，器身結構精巧複雜，瓶腹鏤空彩繪雙龍紋，內瓶描繪祥雲及紅色蝙蝠，轉動瓶頸時，內瓶隨之旋轉，欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，展現絢麗的動感。

四、 清 乾隆〈雕橄欖核舟〉：面值28元，著名牙匠陳祖章以橄欖核雕製蓬船，將核舟及人物的細節於方寸間呈現，船艙兩側有可開闔的推窗，船底以行書刻蘇軾〈後赤壁賦〉全文，並有陳祖章刻款。

五、 小全張圖案：面值35元，范寬為北宋善畫山水的名家，〈宋范寬谿山行旅圖 軸〉為其存世唯一傑作，藉由前景微小的旅人與駝獸，對比出遠山的巨大與高聳，畫上無數的細密短皴，營造出厚實的山體，傳達自然的雄偉氣勢。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月15日開始發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封、小全張封、預銷原圖明信片及郵摺，於10月17日郵票發行當天出售。