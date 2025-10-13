彰化老牌卦山月圓景觀餐廳歇業 健身房業者證實接手

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，讓不少在地人大喊可惜。記者林敬家／攝影
彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，讓不少在地人大喊可惜。記者林敬家／攝影

彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，讓不少在地人大喊可惜，最近傳出將由健身房接手營運，但由於地點鄰近觀光休閒區，且位於山區，讓人懷疑消息真實性，但近日接手的健身房業者積極招募會員，也證實年底健身房將正式開幕。

「卦山月圓」過去是八卦山地區經營多年的老字號景觀餐廳，餐廳佔地約 2000 多坪，周邊綠意、樹林與庭園造景讓整體環境舒適，還有吊床、沙坑、魚池可餵魚等設施，假日時常有駐唱歌手或音樂表演，夜間的照明與燈光設計搭配城市燈海賣點，可俯瞰彰化市夜景，在當地具代表性，是在地人及遊客選擇的熱門店家。

但餐廳今年3月開始暫停營業，也在門口掛起招牌公告內部整修，民眾遲未等到店家重新營業，紛紛在社群詢問餐廳消息，近日傳店家已頂讓，並由健身房接手，以「全台最美健身」開始招募會員。

彰化的健身房近年如雨後春筍，但規模較小且大多數停車不便；接手的健身房業者指出，比起台中健身房飽和，彰化具規模的健身房有限，評估在地運動人口多，選擇進到彰化服務，在上千坪的用地上打造設施完善的運動空間，除了健身器材還有團課，戶外還有羽毛球場，並搭配高點視野，設置戶外夜景泡腳區，雖不在市區，但開車只需5分鐘，且有百個停車位，目前施工中，預計最快11月底開幕。

彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，將改經營健身房，目前施工中。記者林敬家／攝影
彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，將改經營健身房，目前施工中。記者林敬家／攝影
彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，將改經營健身房，業者9月開始在彰化駐點招募會員。記者林敬家／攝影
彰化市老牌景觀餐廳「卦山月圓」今年歇業，將改經營健身房，業者9月開始在彰化駐點招募會員。記者林敬家／攝影

