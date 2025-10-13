菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

菲律賓南部民答那峨島近海10日上午發生規模7.4強震，還發布海嘯警報，隔日南美洲南端的德雷克海峽11日清晨再發生規模7.6強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提醒，「地球已進入地震活躍期」，南北兩端都搖蠻厲害，但位於中間的台灣、日本今年至迄今尚未發生規模7以上地震，示警台日未來需多注意。

菲律賓宿霧島（Cebu）近海於9月30日晚間才發生規模6.9地震，菲律賓10日上午9時43分又發生規模7.4強震，其釋放能量相當62.5顆原子彈，我國中央氣象署也發布海嘯消息，示警可能在太平洋地區引發海嘯威脅；位於南美洲南端的德雷克海峽，也在台灣時間10月11日清晨發生規模7.6強震，其釋放能量相當於125顆原子彈威力。

郭鎧紋表示，德雷克海峽從1900年至2025年期間，規模7以上地震總共才4個，第1個是1910年發生規模7.1地震，接著就是今年的5月2日發生規模7.4地震、8月22日發生規模7.5地震、10月11日發生規模7.6地震。

德雷克海峽於10月11日發生強震，是因南極洲板塊與斯科特板塊擠壓造成，看起來跟南極板塊旋轉有些關係，郭鎧紋透露，「這個是很令人震驚的事情，我自己直覺德雷克海峽可能會越搖越厲害」，研判接下來恐會有規模8以上地震。

郭鎧紋更進一步指出，全球進入地震活躍期，堪察加半島接下來依序就是日本、台灣、菲律賓，南北兩端都搖得蠻厲害，今年至迄今全球已發生14起規模7地震，光是堪察加半島就有4起，菲律賓也很多，「但好像空白帶停在日本與台灣」。

郭鎧紋示警，去年全球發生10起規模7地震，其中日本能登半島連續發生3個、台灣花蓮0403地震1個，但今年日本、台灣至今沒發生規模7以上地震，提醒台日未來要多注意，尤其是琉球海溝，因為堪察加半島就在千島海溝的北段，整個區域都處於環太平洋火山帶的一部分，包含印尼一直到東加，火環帶最近非常活躍。