高鐵寧靜車廂恐危害兒少權利 衛福部一個月內與交通部研擬彈性作法

高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」新制，卻讓帶有孩子的家長與不喜歡孩子吵鬧的乘客，引發網路論戰。外界批評，寧靜車廂政策不但未改善乘車品質，反而助長了「厭童、厭老」的社會氛圍，讓帶小孩出門的年輕爸媽壓力倍增。

立法院衛環委員會今舉行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專案報告，國民黨立委陳菁徽表示，近日「寧靜車廂」議題討論熱烈，衛福部長石崇良是親子友善、兒少保護，促進國家生育率的大家長，是否知道高鐵的寧靜車廂。石崇良回應，最近有聽說此制度，搭乘高鐵時也會看到「寧靜車廂」的牌子。

石崇良說，寧靜車廂對乘客有好處，衛福部不反對，但應對親子友善，因此，衛福部於9月2日已發函交通部了解寧靜車廂措施，應符合兒童權利公約的親子友善相關理念，以及兒少法中規範交通運具應有親子友善的概念。

陳菁徽指出，高鐵人員會給予吵鬧孩子零食「乖乖」，但此舉是否合適？甚至有家長為安撫孩子，在高鐵人員的建議下，帶著孩子到兩車廂間的空間進行安撫，卻獨留另一名孩子在座位上，此舉是否違反兒少相關法律。

石崇良說，年齡比較小的孩子不會用言語表達，僅用哭來表現，應了解孩子真正哭鬧的原因，而非給予零食，且獨留孩子一人在座位上也不恰當。

陳菁徽要求，衛福部應於一個月內與交通部共擬出彈性的做法。石崇良說，衛福部已於9月2日發函至交通部了解相關狀況，將會持續追蹤，承諾於一個月內與交通部共擬出彈性的做法。