長榮航空爆空服員抱病執勤猝死 桃市勞動局火速派員調查

有長榮航空空服員在網路上爆料，指一名空服員在執行航班時身體不適，當班座艙長未即時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況及需求，導致該組員返台後不幸離世，引發關注。桃園市勞動局今表示，經查7至8月勞檢系統職災通報紀錄，並無此案相關通報和陳情資料，勞動局稍早已派員前往長榮航空了解，預計中午過後說明調查情形。

有長榮航空空服員表示，一名空服員近日在執行航班時身體不適，全身疼痛、發冷，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統，下機時也忽視其身體狀況及需求，甚至質疑「毛毯還要披著嗎」、「知道救護車要自費嗎」，結果該組員返台後住院，最終不幸離世。

桃園市議員黃瓊慧質疑，長榮航空常被檢舉「延長工時超過法令規定」，可能時常罔顧基層空姐、空少、地勤的權益，若已有多次違規紀錄卻罰不怕，高層與基層員工應立即啟動對話、討論公司部分違反人性的制度，並提出實際的改善方案，才能從根本來解決基層所遇到的問題。

對此，長榮航空表示，對於同仁離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息；針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，也會盡全力協助家屬處理相關事宜。

桃園市勞動局表示，經查今年7月至8月勞檢系統職災通報紀錄，該公司迄今僅有一案，是飛航途中遇亂流受傷的通報；勞檢處稍早已派員，預計10點30分前抵達長榮航空調查，預計中午過後說明相關調查情形。