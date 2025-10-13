快訊

立委要求水庫不該再有光電 龔明鑫：水庫光電板案場審查全面暫緩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳亭妃今要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准任何水庫上的光電執照。圖／取自國會直播頻道
陳亭妃今要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准任何水庫上的光電執照。圖／取自國會直播頻道

近日烏山頭水庫浮動式光電板引發外界質疑可能影響水質，甚至清洗是用清潔劑等。經濟部能源署已澄清，契約規定須以清水清洗，並不影響水質。立委今要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准任何水庫上的光電執照。龔明鑫表示，外界對水庫水面型光電仍有許多疑慮，水庫設置光電板案場的審查會全面暫緩。

立法院經濟委員會今邀請農業部部長、經濟部部長、原住民族委員會首長、國家通訊傳播委員會首長、行政院公共工程委員會首長、行政院主計總處首長、內政部首長、教育部首長、交通部首長、環境部首長、文化部首長、勞動部次長及衛生福利部首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告，並備質詢。

立委陳亭妃質詢時問及烏山頭水庫的水面光電板爭議，她說，近期接獲許多民眾陳情指出，烏山頭水庫有民生、國安的特殊重要性，若受到汙染，鄉親和政府都難以承受，該水庫也是灌溉嘉南15萬畝良田的重要角色「我們支持民進黨，但水庫怎麼能放光電板？」

陳亭妃表示，如果水庫的光電板確實沒用化學藥劑卻被說有用，那就應該要提告，否則風向被帶到最後政府將無法承擔；但要求相關部會宣示，浮動型光電板已經引起這麼多的爭議，未來無論曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、南化水庫，只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何水庫上的光電執照，是否可行？

經濟部長龔明鑫表示，針對民眾有疑慮的清洗方式，承諾會加強監督，另地方政府若沒有核准浮動式光電案的開發，就不會允許。

陳亭妃另指出，烏山頭水庫的光電板是在2022年完成，依照租賃合約的時間只有9年11個月，要求農田水利署承諾期滿就不再續租。

農業部長陳駿季表示，只要地方不同意，農業部也不會壓著對方同意。灌溉用水質部分，每年都有進行水質檢測5次，目前都沒有單位反映水質有問題，清潔劑成分含磷，使用的話絕對檢測得出來。

龔明鑫接受媒體聯訪時指出，由於外界對水庫水面型光電疑慮未解，水庫設置光電板案場的審查會全面暫緩。

烏山頭水庫 光電板 經濟部長

