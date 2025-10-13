空服員勞權議題再度引發討論 工會嘆：長榮請假制度不友善

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近日傳出長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，引發各界討論，針對空服員的勞動環境問題再度浮上檯面。對此，桃園市空服員職業工會今（13）日指出，長榮航空對空服員的請假制度不友善，一旦請假，就要擔心選班、調班等資格被限縮，希望公司在出勤的管理能以鼓勵代替懲罰。

近日有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員在日前在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終當天不幸離世。

對此，桃園市空服員職業工會表示，一位長榮航空空服員急病入院，在短時間內便不幸逝世，面對一個年輕生命的離開，空服員對此都抱以無比的哀痛，同時希望航空公司能對每個空服員、能對每個員工，發生病痛時，都有更多同理心，更溫柔相待。空服員這份工作，有很多特殊的承擔和風險，經常熬夜輪班過勞，高空的機艙中還有不同於地面的大氣壓力和紫外線，不少空服員都有免疫力偏弱或各種隱性病痛。

桃園市空服員職業工會說，空服員同時也是一個非常講究準點和人力調度的工作，固然長榮航空都強調不會要空服員抱病上班，但對空服員的請假制度設計，相對嚴格也是事實，一旦請假，就要擔心選班、調班等各種資格被限縮，將來的班表和生活安排都受到影響。

桃園市空服員職業工會強調，由衷希望長榮航空和公司的主管們，對空服員的病痛有更多的同理心，在出勤的管理上能以鼓勵代替懲罰，不要讓空服員在病痛中徒增煩惱，才能安心照顧自己。更請長榮航空，應儘速查明事實，這位不幸早逝的空服員，生前在機上所受的待遇、尋求幫助時是否曾被刁難，唯有真相和正義能撫慰生者和死者。

