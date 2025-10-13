嘉惠中部患者 光田醫院完成首例阿茲海默症新藥施打

台中光田綜合醫院神經內科今年9月成功完成院內首例阿茲海默症新藥 「樂意保」（Lecanemab）施打，接受治療患者70多歲婦人，她丈夫說，「樂意保」療程需每兩周施打一劑、持續約18個月，長途往返對高齡患者及其家屬而言，是龐大的體力與心理負擔，中部患者可就近治療，家屬鬆了一口氣。

「樂意保」目前尚未納入健保給付，患者需自費治療，對家庭而言仍是一大經濟負擔。光田綜合醫院神經內科楊鈞百主任指出，若未來藥物能列入健保，讓更多患者受惠，將有效減輕家庭與社會的照護壓力。

王姓男子說，妻子約兩年前開始健忘，常常上午交代的事情，下午就忘記，甚至否認曾經說過。察覺異常後，他帶著妻子四處求診，最終確診為輕度阿茲海默症。

光田綜合醫院神經內科部長楊鈞百表示，「樂意保」是全球首批獲准使用的「改善疾病病程的治療」（Disease-modifying therapy, DMT），不再只是「治標」，能真正延緩失智進展的新希望。臨床研究顯示，「樂意保」可讓病程惡化的速度平均減緩27%，換算下來，患者可比原先多爭取3年清楚時間。

王男說，這三年不只是數字，而是妻子每天還能做算盤、抄短文，或清晨去廟裡誦經的時光。對病人而言，也代表能維持生活自理與維護個人尊嚴。他說妻子還能自己泡咖啡、切水果，雖然這些都是小事、卻是家人最想守住的。