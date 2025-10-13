黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、新北、桃園、高雄、屏東等地，總重量超過3000公斤，引發食安疑慮。衛福部長石崇良日前承諾重罰5千萬以上罰鍰，食藥署也寄出裁罰書，考量情節嚴重，業者故意違規，重罰5400萬元。石崇良今天表示，這次食安問題，他十分感同身受，因他幾乎「每個禮拜都會吃到」，且全民十分關注，衛福部絕對嚴懲不貸。

立法院衛環委員會今舉行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專案報告，民眾黨立委陳昭姿說，衛福部未在第一時間主動監測，封鎖源頭，而是靠民眾檢舉、媒體爆料，因此「食安五環」已經失靈，形同虛設。石崇良回應，食安五環仍可以讓稽查人員容易追蹤、追溯，快速掌握不合格的源頭及流向。

陳昭姿說，這次稽查過程，中央與地方稽查違規食品重量相差600多公斤，雖然石崇良指出是重複計算，如此讓民眾很不安心。石崇良說，如這家違法業者登記在台北市，倉儲在新北市，工廠在屏東縣，後續經過金流的調查，了解貨物的流向，才更加清楚。以此次黑心豬腸為例，業者原不在高風險名單之內，但此事件後，立即擴大查核。

石崇良表示，目前全國有71萬家合格食品廠商，平均每年約稽查16萬家次，以今年地方政府衛生局稽查人力共463人，廠商平均每4年會被稽查一次。他說，這次對於黑心大腸食安問題，十分感同身受，因他幾乎「每個禮拜都會吃到」，且深深感受到全民十分關注，衛福部絕對是嚴懲不貸，目前重罰5400萬元，可說是歷年來最重的處罰。