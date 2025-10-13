桃園機場排第幾？全球超忙國際機場討論度TOP 10

國際機場特色揭曉

根據國際機場協會（Airports Council International，簡稱ACI）最新數據，2024年全球客運量突破94億人次，刷新歷史紀錄！其中前20大機場就包辦了15.4億人次，相當於全球運輸量的16%。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》針對國際旅客數前二十名的「最繁忙機場」進行聲量調查，你去過幾個？是否曾經在那裡狂奔趕登機、或被免稅店耽誤時間？

No.10 法蘭克福機場｜德國

法蘭克福機場是德國最大的機場，雖然法蘭克福並不是德國人口最多的城市，但因其位於西德的中心位置，所以成為德國最大的空運樞紐，也是歐洲三大繁忙機場之一，僅次於倫敦希斯洛機場以及巴黎戴高樂機場。它扮演著連接西歐與東歐、北歐與南歐航線的橋樑。此外，德國作為歐盟經濟強國，其貿易與商旅頻繁，促使法蘭克福成為物流與商務航線集中地，使其在歐洲機場中地位穩固。

前總統蔡英文拚外交，2025年5月過境法蘭克福機場，時任駐德大使謝志偉在華航班機抵達前，詢問同仁「今天和9年前小英選上總統，有什麼共同點？」同仁想了想後回答：「大使請說」，謝志偉回答「都是轉機」，網友表示，「真的很佩服您梗都可以信手拈來」、「好一個雙關」、「有你們真好，留下一個更好的台灣，我們繼續努力守護它」。

No.9 巴黎戴高樂機場｜法國

翻攝FB／Paris Aéroport - Charles de Gaulle(CDG)

戴高樂機場是法國最大的國際機場，也是歐洲重要樞紐之一。它坐落於巴黎近郊，容易接駁市區，加上法國是歐洲的旅遊重鎮，許多航空將戴高樂機場作為歐洲進出口與轉機點，使其客流不僅來自法國本地，也承擔大量過境旅客。演員潘慧如2025年6月9日在臉書分享到戴高樂轉機前往西班牙朝聖之路的旅程，引起不少網友討論，「加油！一定會是人生一大難忘的旅程」、「關注妳的路程上點點滴滴」。

戴高樂機場美到你捨不得走！其標誌性的圓形建築和科幻感十足的航廈，以及融合了法國藝術與復古風格的候機室，令不少旅客印象深刻，其中特別值得一提的是2G航廈的候機室空間，以復古風格為主軸，與當地藝術家合作設計，靈感來自凱旋門、盧森堡花園等巴黎知名地標，讓候機室宛如一座藝術藝廊，為旅客營造充滿巴黎風情的美學體驗。

No.8 紐約約翰·甘迺迪機場｜美國

作為美國東岸的主要國際樞紐，約翰·甘迺迪機場擁有強大的國際航線網絡，連接歐洲、亞洲、拉丁美洲等地，其地理位置使其成為跨大西洋航線的樞紐之一。此外，紐約本身就是全球金融與文化中心，帶動商務客與觀光客大量出入，加上轉機與中繼航班比例高，使得客流穩定且龐大。

約翰·甘迺迪機場的聲量高點，來自華航2025年7月進駐全新打造的第一航廈。這座嶄新航廈不僅以乘客體驗為核心，更導入美國機場中規模最大的太陽能板系統、全電動地勤設備與雨水回收灌溉設施，處處體現永續理念。網友表示，「何時飛亞利桑納，星宇已經搶頭香了，那麼多台灣人在那生活，趕快開」、「何時來多倫多」、「太棒了，期待早日有高雄直飛美國航線」。

No.7 曼谷蘇凡納布機場｜泰國

翻攝FB／Suvarnabhumi Airport

蘇凡納布機場位於泰國曼谷東郊，在泰文中指的是「金色大地」，由泰王親自命名。它不僅是東南亞重要的國際航空樞紐，更以其獨特的波浪形鋼構與玻璃帷幕建築聞名。機場內結合國際精品與泰國在地特色商店，還提供正宗泰式按摩服務與多元餐飲選擇，其中24小時營業的美食街更是旅客轉機時的好去處。憑藉其地理位置優勢，連接東南亞、南亞與歐洲，蘇凡納布成為許多國際航班的轉運首選，加上泰國觀光政策友善、廉價航空密集，吸引大量國際旅客進出，帶動客流量居高不下，2024年國際旅客數排全球第11名。

蘇凡納布機場聲量高點與人臉識別系統有關，2024年12月1日起泰國的機場推出人臉識別系統，以提升旅客的通行效率和安全性；網友討論，「用這個系統出境，速度很快」、「這樣就沒有出入境章了」、「如果是中國製的，那隱私就有隱患」、「不知道是不是中國的系統？」

No.6 倫敦希斯洛機場｜英國

位於倫敦市中心西側的希斯洛機場，不只是英國的空中門戶，更是全球航空網絡的重要樞紐。機場擁有2條跑道、5座航廈，串聯超過180座國際城市，憑藉高速公路與鐵路無縫接軌市區與周邊地區，地理優勢十足。受惠於倫敦作為歐洲金融、商業與觀光重鎮，再加上機場本身的高效率轉機服務與強大零售吸引力，2024年希斯洛旅客量飆破8390萬人次，創下歷史新高，國際旅客數量全球排名第二，僅次於杜拜機場。

希斯洛機場近一年聲量最高點出現在2025年3月21日，希斯洛機場附近的變電站發生火災，導致機場大規模停電，一度全面關閉，影響逾20萬旅客。網友留言，「慘一點的話就轉降巴黎，航空公司額外補貼歐洲之星火車票」、「英國偏偏是最重要的希斯羅出包，現在好了大家都不用去了」、「英國大量使用風力發電，電網很常崩潰」、「確定不是恐攻嗎？」

No.5 吉隆坡機場｜馬來西亞

吉隆坡機場位於東南亞樞紐，連接亞洲、澳洲、中東與歐洲多條航線，成為區域轉運中心。亞洲航空等廉價航空以此為基地，提供大量低成本航線，吸引國際與區域旅客，其現代化設施與高效轉機服務，進一步提升客流量。

吉隆坡機場聲量高點出現在2024年10月，因臉書一篇貼文「ROC旗在吉隆坡國際機場」引發熱列討論，網友表示，「對於願意掛旗幟的馬來西亞，我們感受到尊重且開心，謝謝馬來西亞這個多元融合的國家」、「只是一個告示牌，方便通關」。

翻攝FB／Changi Airport

樟宜機場以其世界級設施、創新設計與卓越服務聞名，連續多年獲選為全球最佳機場。機場內有著名的「星耀樟宜」購物娛樂園區、世界最大室內瀑布「雨漩渦」及多元主題花園，讓旅客即使轉機也能享受豐富體驗。

樟宜機場位於東南亞樞紐，串聯亞洲、歐洲、大洋洲多個主要城市，成為國際航班的重要轉運站。此外，新加坡本身為區域金融、商業與旅遊中心，加上高效的交通網路與免簽政策，吸引大量國際旅客與轉機客流，造就樟宜機場長年高客流量，2024國際旅客數排名全球第四。

樟宜機場每年都會舉辦「樟宜園遊會」，活動場地橫跨機場內外。園遊會期間，機場搖身一變成為大型遊樂園，不只有摩天輪、旋轉木馬、碰碰車等經典設施，還有大型充氣滑梯、親子遊戲攤位與美食市集。2024年底樟宜機場變身Hello Kitty樂園，8公尺高的Hello Kitty送你出境！網友表示，「好可愛，超想去」、「當初樟宜機場興建時還來考察過桃園機場，但現在我們完全看不到人家的車尾燈了」、「我們機場有泳池欸，世界怎麼跟的上台灣」。

No.3 香港機場｜中國

翻攝FB／Hong Kong International Airport 香港國際機場

被譽為「二十世紀十大建築成就」之一的香港國際機場，由建築大師諾曼・福斯特操刀設計，1998年啟用時為當時全球最大的單一航廈客運大樓。福斯特的另一項代表作，則是蘋果總部Apple Park，以高科技設計享譽全球。

香港國際機場位於大嶼山赤鱲角，又俗稱赤鱲角機場，地理位置優越，臨近中國、東南亞及亞太區主要城市，是亞洲重要的航空樞紐，3條跑道連接全球220多個航點，每日航班超過1,100班，吸引大量國際及區域旅客。近一年聲量高點出現在2024年12月，「台灣是否取代香港成東亞轉運樞紐」話題引發討論，網友留言，「可惜我們的硬體實在輸人家太多了」、「樂見其成，多點直飛」。

No.2 仁川機場｜南韓

翻攝官網／仁川機場

仁川機場位於韓國仁川市永宗島與龍游島間的人工填海地，遠離首爾市區，擁有廣大土地可供擴建。其地理位置使其成為歐美飛往東北亞的重要中轉樞紐，3小時航程內涵蓋北京、上海、東京等多個千萬人口城市，具備極高的區域連結性。機場設施多元完善，包括大型免稅店、餐飲、休閒娛樂與現代化交通接駁，連續多年獲評為「全球最佳機場」之一。遊客在航站內可以觀看王室遊行，並與穿著宮廷服裝和佩戴裝飾品的表演者合影留念。

韓流來襲不只舞台炸裂，連機場也成了追星聖地！2025年7月10日，韓國天王G-Dragon從仁川機場飛來台北，一出現在機場就像走伸展台，時尚穿搭立刻登上熱搜。粉絲不只提早卡位送機，連社群也同步暴動，機場宛如小型見面會，粉絲表示，「唉，殘念呀，搶不到票的我」、「尖叫」、「覺得幸福感爆棚」、「穿啥都好看」。

No.1 桃園機場｜中華民國

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

桃園機場是台灣最主要的國際門戶，具備東亞樞紐地位。其地理位置鄰近台北都會區，擁有完善的高速公路、高鐵及捷運連結，旅客可於40分鐘內抵達台北市區，並快速轉運至全台主要城市。機場具備雙跑道與多航廈規模，2024年國際旅客量全球排名第13，貨運量全球第10，轉運旅客佔比高，尤其北美、東南亞航線表現突出。這些優勢使桃機成為區域航空樞紐，吸引大量國際與轉機客流。

延伸閱讀：桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室 出國必收懶人包

近一年聲量最高點出現在2025年9月，桃園機場驚傳槍響！白牌車違規載客拒檢，航警連開8槍。航警局表示，航警局攔查列管違規攬客業者蔡嫌駕駛租賃車，遭蔡男拒檢逃逸衝撞，造成車上乘客摔出車外險遭輾壓，並有前後高速衝撞行為，員警為防止危害，開8槍制止，乘客經救護車送往桃園敏盛醫院治療，員警及駕駛未受傷。網友表示，「違規攬客依法可開罰單、拖吊或設路障，卻直接動用致命性武力，顯然跳過更低風險的手段，違背了比例原則」、「根本不配合 ，一直抗拒，支持警察」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月3日至2025年10月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

伴手禮是違禁品？盤點十大機場違規物品類別

越南旅客來台人數大增 觀光署攜手73家業者赴胡志明市推廣台灣觀光

出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦 桃園機場一次全收齊

出國網卡新選擇！十大eSIM品牌排行榜揭曉 手機支援測試方法一次看

TWAC是什麼？入境台灣誰要填？來台旅遊前必看