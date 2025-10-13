新手媽倒地險猝死 原來肥厚性心肌症 植入去顫器找回正常生活

一名20歲的阮姓女子產後4個月突然在家中昏倒，當場失去呼吸與心跳，家人立即CPR並撥打119，緊急送到衛福部豐原醫院急診即時搶救，檢查確診具有遺傳性的「肥厚性心肌症」。醫療團隊安排植入「體內去顫器（ICD）」，目前病人已順利出院，恢復正常生活。

這位年輕媽媽發病突然，若非家人當機立斷實施CPR爭取黃金搶救時間，後果恐難以想像。豐原醫院心臟內科主任程建銘說，「體內去顫器（ICD）」植入手術，是一種可長期監測心律、當心律異常時自動施以電擊復律的裝置。

程建銘表示，該疾病雖常無徵兆，可能在運動、情緒波動或產後荷爾蒙變化時，引發致命性心律不整，為預防再次發生致命性心律不整，醫療團隊安排植入「體內去顫器（ICD）」，病人已順利出院，能安心照顧新生兒。

豐原醫院心臟內科主任程建銘指出，「肥厚性心肌症」是一種心肌異常增厚的遺傳性疾病，常見於青壯年族群與運動員，如本案例中的產後荷爾蒙與循環變化影響下，可能突發心律不整，甚至引發心室顫動與猝死。

程建銘建議病人家屬一併接受心臟功能檢查，特別是有家族成員出現猝死、不明昏厥或曾植入心律調節器者，更應進行心電圖、心臟超音波、運動心電圖等，及早發現潛藏風險。