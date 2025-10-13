快訊

恐成下個博愛座？日本沒寧靜車廂也不吵 作家：安靜是常識

聯合新聞網／ 綜合報導
為落實寧靜車廂，高鐵宣導旅客用手機須轉靜音，看影片、聽音樂等須戴耳機；有通話需求時移步到車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語。（台灣高鐵提供） 中央社
高鐵推出「寧靜車廂」新制，造成不少父母的壓力。對此，作家福澤喬發文，指出日本並沒有寧靜車廂，保持安靜是基本常識，也擔憂如果民眾沒有理解高鐵的用意，寧靜車廂恐成為另一種「博愛座」（優先席）。

作家福澤喬在臉書粉專「Joel來談日本」發文，透露有記者問他日本是否有寧靜車廂的設計，他思考片刻後，指出日本公共交通並沒有寧靜車廂，保持安靜是常識，倒是有可以開視訊會議或講電話的「工作車廂」。他同時也好奇，如果民眾們沒有真正了解寧靜車廂的用意，會不會成為另外一種「博愛座」。

此文一出，不少網友也分享搭乘日本交通工具的經歷，「有一年我搭東北新幹線，有看到座位告示，希望在車廂使用筆電，敲鍵盤的聲音要節制，尤其是敲enter的時候」、「我去日本住時，在電車車廂，看到坐優先席的年輕人的手機響起，對座的中年男子很不悅地用手指指著窗戶上的指示，示意要那位年輕人把手機關起來」、「曾經在電車上接到日本店長打給我的電話，我也是不敢接，下車後才敢回撥」。

也有網友認為台灣和日本的觀念並不一樣，「人民對保持寧靜的概念基本上就不一樣，素質差多了，高鐵搞寧靜車廂，用意良善，但結果跟其他政策一樣，被濫用」、「應該就是人民素養不一樣，日本人有強烈的不要影響別人的想法，台灣是反面極端，完全不甩別人怎麼樣」、「日本的常識公德心是台灣的知識」。

另有網友針對寧靜車廂發表看法，「小孩哭聲少很多，我覺得很好，之前很多家長都沒在管，放任小孩一直哭」、「寧靜車廂就是博愛座的放大版」、「有寧靜車廂，那可不可以也要有芬芳車廂（體味管理）」、「人如果沒有自覺，再多的規定、限制都是多餘」、「今天高鐵商務艙超安靜，所以以前那些把影音外放，還有超大聲講話的中老年人其實是可以控制自己的」。

高鐵 寧靜車廂 日本 博愛座 優先席

