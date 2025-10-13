原廠藥退台！石崇良：「不等於缺藥」 衛福部推修法建立通路監測系統

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，目前外界所稱，不論是47項或35項藥品可能會有短缺的問題，這是依據食藥署「藥品供應資訊平台」為領有藥證或健保給付藥品，其於未來6個月停止供應時，必須事先通報，但不等於「市面上會產生缺藥」。記者沈能元／攝影
多款原廠藥陸續宣布退出台灣，基層藥師指出，今年至少7種原廠藥將退場。衛福部食藥署表示，今年截至9月底，已有47項藥品將退出台灣，但經評估，46項有可替代藥、1項可供應至明年底；食藥署已送出「藥事法修正草案」，未來所有藥品退場都須提前半年通報。衛福部長石崇良表示，此次修法將授權食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」，避免出現搶藥、囤藥，以防藥物供給失衡。

石崇良昨參與2025世界中風日園遊會「栓來速取即時通、全台一起救中風」活動受訪時，說明食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」。石崇良今於立法院衛環委員會「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專案報告前接受媒體訪問再次重申，「目前沒有缺藥問題」。

石崇良表示，目前外界所稱，不論是47項或35項藥品可能會有短缺的問題，這是依據食藥署「藥品供應資訊平台」為領有藥證或健保給付藥品，其於未來6個月停止供應時，必須事先通報，但不等於「市面上會產生缺藥」。以47項即將停止供應的藥品，幾乎都有同成份、同劑型、同劑量，或同成份、不同劑型或不同劑量，可以加以使用，不會造成缺藥。

石崇良指出，目前停止供應藥品，僅有用於器官移植後的抗免疫排斥藥品「生體睦靜脈輸注濃縮液」（主成份：Cyclosporin），其為針劑，主要是患者開刀後，還不能口服時所使用的藥品，一年用量約4.8萬劑，用量不是很大，且還有其他口服藥品可以使用，而目前藥廠已承諾供應至明年底，而現在也已經找到合適的替代藥品，並啟動專案輸入因應，不會有任何缺藥問題，提升藥品韌性。

石崇良說，衛福部將提出「藥事法」修法，擴大需通報的藥品品項，將不限於限必要藥品，並建立通路監測，包括供應端、使用端、庫存量等都有一致監測，同時也會納入「統一調度平台」 ，再配合藥害救濟修法，讓專案進口的短期替代藥品也能納入藥害救濟範圍，保障民眾更好的用藥權益。

