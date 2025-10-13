賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興說，96Ｗ預估於今明兩天有發展為熱帶性低氣壓的機率。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，目前在關島附近96Ｗ預估於今明兩天有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估於17日至18日有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。

賈新興說，準風神颱風歐洲模式預估可能往台灣附近、巴士海峽方向移動， 移動時外圍環流碰到中國長江流域以北冷空氣南下，即低氣壓與高氣壓交互作用產生共伴效應，目前預估在浙江沿海不在台灣，但東北季風會比較明顯，受準風神外圍環流影響，花蓮、台東、屏東水氣多，18-22日降雨多。

賈新興指出，17日前環境偏東風，天氣很穩定，午後零星短暫雨。19日至22日有受第二波東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，降雨機率高，降雨時間長。

賈新興指出，14日凌晨台南以南有局部短暫雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫陣雨。15日至16日 午後竹苗以南山區有零星短暫雨。17日午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。18日北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，午後花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫陣雨。 

19日有受東北季風影響的機率，賈新興說，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北北基宜花東有局部短暫雨，午後至20日各地有局部短暫雨。21日花東及屏東有局部雨，午後苗栗以北、台中以南山區、雲林以南及宜蘭有局部短暫雨。22日桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹以北、花東及嘉義以南有局部短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

