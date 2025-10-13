橘色惡魔、翡翠騎士12月訪台 首度合體演出

有「橘色惡魔」之稱的日本橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」農大二高吹奏樂部，在文總促成下，將在12月首度在台合體共演，並走訪台北、嘉義市、高雄、屏東。

日本京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部等2校，將以逾250人的編制展開來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，主辦單位包含玉山銀行、玉山文教基金會、文化總會。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，橘高校和農大二高同為日本最頂尖的吹奏樂隊，分別代表關西與關東地區的冠軍，先後在2022、2023年來台參與國慶大會演出，讓台灣觀眾留下深刻印象。

李厚慶表示，此次將會是2支冠軍隊伍首度合體演出，特別感謝橘高校和農大二高將如此難得的音樂盛會獻給台灣的朋友，為台日友情譜寫嶄新篇章。

橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部此行來台，共規劃3場售票演出與交流等系列活動，售票演出包含12月19日在台北和平籃球館2校共演場次、12月21日由橘高校吹奏樂部單獨演出的高雄衛武營音樂廳場次、12月21日由農大二高吹奏樂部單獨演出的嘉義市文化局音樂廳場次。

交流部分，2校此次也會從北跑到南，和莊敬高職樂旗隊、高雄女中樂儀隊、屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流。

李厚慶透露，同學們都想趕快相見，真摯的情誼讓人感動，也很期待雙方會有什麼有趣的文化體驗。關於交流活動和幾場籌備中的秘密行程將在日後公布，歡迎大家鎖定文總社群。

橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，售票資訊與活動相關細節將陸續公布於文化總會粉絲專頁。