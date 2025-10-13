快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

日本有寧靜車廂嗎？日旅達人：有女性專用車廂

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。圖／本報資料照片
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。圖／本報資料照片

高鐵實施寧靜車廂，造成帶孩子搭車的父母高度壓力，有人認為對親子不友善，引發熱議。日本鐵道的管理，是否有類似寧靜車廂的做法？日旅達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，印象中完全沒有相關規定，日本不管是地鐵，私鐵，JR，新幹線，他都沒有看過類似的規定。

但在日本搭車時，幾乎沒有人使用手機講電話，基本上相當安靜。林氏璧指出，日本人應該基本上是靠潛規則吧。唯一的一個具體看得到的標示是請將手機設定為靜音模式（マナーモード - mana- mo-do），這個很常見。

林氏璧還問了AI，AI回答在日本的公共交通工具上，保持安靜被視為一種常識和文化默契，旅客應將手機設為靜音，因此沒有專門的「寧靜車廂」。

但林氏璧指出，地鐵會有電車癡漢的問題，因此有女性專用車的存在。2021年11月起一些新幹線推出辦公室車廂，不是為了寧靜，是讓商務人士可以工作的，可以進行線上會議或是打電話，不會吵到其他需要安靜休息的旅客。

寧靜車廂 日本 林氏璧

延伸閱讀

九檔日股ETF滿堂彩 00951、00954今年來漲逾二成績效耀眼

神還原！日本全家聯名推出「炸雞拖鞋」，酥嫩外皮＋黃白紙袋細節都超到位

日本鎌倉溫泉貼告示「陸客倒沐浴乳入池鬧事後逃逸」 網怒批惡質

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

相關新聞

住院醫師缺／外科爭取新血 台大拍片「搶救摯愛」

不同以往介紹外科部歷史、傳承及複合手術等高科技，台大醫院外科部今年住院醫師招募影片主題「搶救摯愛」，講述發生在外科部主任...

47藥品退出台灣 石崇良：修法「統一控貨」防搶藥

多款原廠藥陸續退出台灣市場，據官方統計，九月底，已有四十七項藥品退出台灣市場。衛福部長石崇良表示，將著手「藥事法修正草案...

彩繪稻田創商機 學者籲結合六級化產業

苗栗縣苑裡鎮農會是稻田彩繪發源地，多年來在田間「種」出黃色小鴨、Q版媽祖等圖樣，近期二期稻又有苗栗吉祥物「貓裏喵」亮相，...

深夜11時12分花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第128號顯著有感地震報告，今天深夜11時12分，在花蓮縣政府北北東方13.8公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.5地震，地震深度15.9公里。

日本有寧靜車廂嗎？日旅達人：有女性專用車廂

高鐵實施寧靜車廂，造成帶孩子搭車的父母高度壓力，有人認為對親子不友善，引發熱議。日本鐵道的管理，是否有類似寧靜車廂的做法...

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周日受到另一波東北季風影響，夜晚及清車降溫有感，北部、宜花約22至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。