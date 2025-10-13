日本有寧靜車廂嗎？日旅達人：有女性專用車廂

高鐵實施寧靜車廂，造成帶孩子搭車的父母高度壓力，有人認為對親子不友善，引發熱議。日本鐵道的管理，是否有類似寧靜車廂的做法？日旅達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，印象中完全沒有相關規定，日本不管是地鐵，私鐵，JR，新幹線，他都沒有看過類似的規定。

但在日本搭車時，幾乎沒有人使用手機講電話，基本上相當安靜。林氏璧指出，日本人應該基本上是靠潛規則吧。唯一的一個具體看得到的標示是請將手機設定為靜音模式（マナーモード - mana- mo-do），這個很常見。

林氏璧還問了AI，AI回答在日本的公共交通工具上，保持安靜被視為一種常識和文化默契，旅客應將手機設為靜音，因此沒有專門的「寧靜車廂」。

但林氏璧指出，地鐵會有電車癡漢的問題，因此有女性專用車的存在。2021年11月起一些新幹線推出辦公室車廂，不是為了寧靜，是讓商務人士可以工作的，可以進行線上會議或是打電話，不會吵到其他需要安靜休息的旅客。