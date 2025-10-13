東北季風周日南下 吳德榮：熱帶系統若移近秋颱共伴效應續觀察

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來一周天氣仍是高溫炎熱。本報資料照片
未來一周天氣仍是高溫炎熱。本報資料照片

周日起東北季風南下，天氣要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(12日20時)各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致19日起開始南下，迎風轉雨、氣溫漸降；但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。

因此，吳德榮指出，台灣是否受到颱風直接侵襲？或受到其環流與東北季風產生共伴(秋颱)效應的威脅？雨將怎麼下？氣溫降幾度？各國模式模擬皆持續調整中，應繼續觀察。

最近天氣，吳德榮說，明日至周六(14至18日)各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新(13日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱娜克莉今日在日本南方海面，繼續向東北東加速前進，追隨哈隆颱風的路徑，下午起逐漸遠離日本。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(12日20時)歐洲模式(AIFS左)及美國模式(GFS右)20日20時模擬圖顯示，第1波帶有冷空氣的東北季風已南下，台灣附近另有熱帶系統及秋颱共伴效應存在，位置有明顯差異。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(12日20時)歐洲模式(AIFS左)及美國模式(GFS右)20日20時模擬圖顯示，第1波帶有冷空氣的東北季風已南下，台灣附近另有熱帶系統及秋颱共伴效應存在，位置有明顯差異。擷取自「洩天機教室」專欄

