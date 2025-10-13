彩繪稻增值 苑裡開發料理米酒

各地稻田彩繪屢屢創造農業觀光話題，也是食農教育的重要一環。許多人好奇，彩繪稻田收割後是否能食用？苑裡農會表示，有色稻能食用，但煮成米飯的口感鬆垮沒Q度，且收成量會比一般稻田少3成，農會為此新推出料理米酒，替有色稻的米尋覓增值新出路。

苑裡鎮農會指出，近年稻田彩繪活動特別融入食農教育的元素，邀請學童親自赤足下田插秧，讓孩子們了解食物來源與農夫的辛勞，從而培養對農業與土地的尊重，這不僅豐富了活動的教育意義，也為農業建立了正面、永續的形象。

甚至與車商合作發展ESG永續發展理念，當時收割後的稻子，由業者全數收購、加工成白米後，在農會的直銷站寄賣，販賣所得全捐給苑裡所有的青農，作為農業發展基金，也成功塑造企業形象。

新竹縣關西鎮不僅以仙草聞名，還盛產椴木香菇、咖啡、茶葉、柑橘、草莓及水稻等多項作物。鎮公所為了展現農業多樣性並推動地方觀光，2024年首度推出彩繪稻田，最佳觀賞期吸引約6萬名旅客進入關西，彩繪稻田雖選用不同葉色的秈稻、稉稻雜交品系，但收割仍會納入糧食供應體系。

苑裡鎮農會指出，稻田彩繪使用綠、紫、黃、白、黑、紅的6種水稻葉片顏色，常有人以為有色稻的稻穀碾開來是不是紫色或黑色，但其實有色稻的顏色僅展現在「葉片」，它收成的稻穀都是金黃色，剝開裡面也都是乳白色。

製作稻田彩繪的有色稻產出白米數量雖然不多，分別作為一般食用及米食加工之用，不過蓬萊米種口感較差，以前常滯銷被打入公糧，最後淪為飼料米，但開發料理米酒用途後，可作為米酒原料。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康