彩繪稻田創商機 學者籲結合六級化產業

聯合報／ 記者吳傑沐張裕珍／連線報導
苗栗縣苑裡鎮農會今年二期稻田彩繪近期亮相，苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」現身水稻田裡，藉此行銷山城的農村特色。圖／苑裡鎮農會提供
苗栗縣苑裡鎮農會今年二期稻田彩繪近期亮相，苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」現身水稻田裡，藉此行銷山城的農村特色。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣苑裡鎮農會是稻田彩繪發源地，多年來在田間「種」出黃色小鴨、Q版媽祖等圖樣，近期二期稻又有苗栗吉祥物「貓裏喵」亮相，從北到南多個縣市近年也推出彩繪稻田，營造觀光話題。學者認為若過於跟風，恐讓遊客看膩，建議結合六級化產業，從插秧到收割都創造商機。

苑裡鎮農會有20多年稻田彩繪經驗，位於苑裡山腳地區的創始地，每年兩期稻作都推出主題稻田彩繪，結合鄰近的藺草博物館、山腳國小日式宿舍群形成景點鐵三角，帶動交通、住商發展。

「稻田彩繪本身就是一個話題，擁有強大的視覺衝擊。」苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，他們從最早的12生肖圖樣，每年當作農會年曆封面，接著搭上黃色小鴨和電影「侏儸紀世界」時事熱度，到近年Q版媽祖等主題，多地農會或政府單位也委託苑裡農會技術輸出與服務。

苑裡鎮農會今年二期稻田彩繪亮相，兩大主題分別為苗栗縣觀光代言人「貓裏喵」及苗栗「青農」邁入10周年慶，藉此行銷山城農村特色；不只苑裡，近年包括宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化與屏東等地，都陸續推出不同圖樣的彩繪稻田，吸引遊客走入田間拍照賞景。

台灣休閒農業發展協會顧問、龍華科大觀光休閒系副教授胡光復說，彩繪稻田恐會陷入觀光盲點，因為遊客看過一次，之後不一定想再看。只能在短期引來大量人潮，推了七、八年就面臨瓶頸，久了就不驚艷、稀奇。

胡光復說，彩繪稻田發展應以結合六級化產業、五感體驗為思考，像有農場找來企業福委會合作，數百名員工先在田間插秧公司標誌，等種出圖樣後再回來欣賞，之後還有收割、享用米食等活動。當與農地建立出革命情感，自然導客回流，「一年四季都有活動」，就可創造農村無限商機。

從事稻田彩繪多年的鄭年鈞提到，科技發展快速，如今已精進到利用GPS衛星定位放標作業，未來或許能結合擴增實境AR或虛擬實境VR技術，讓稻田彩繪進一步提供沉浸式的藝術體驗。

