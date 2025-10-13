健康你我他／生活處處做環保 水電帳單很有感

你有想過每次一泡尿，馬桶嘩啦啦就洩光三公升的水嗎？每喝一杯水，就耗損熱水瓶不斷加熱的電嗎？冷氣一整天的運轉，會使地球暖化帶來多大的威脅？其實我想過，但未付諸行動，一切都枉然。

直到2020年大乾旱，我方覺水電絕非取之不盡、用之不竭的資源，也並非理所當然為人類存在。苗栗縣共有三座大水庫，平時水光瀲灩，那年庫底朝天，被強迫停二供五用水，才驚覺事不宜遲，立即採行省水省電的策略。

家中用水最大宗是抽水馬桶，我留下泡澡水裝桶子，小號上完，舀一兩瓢水就可沖乾淨，雖稍微麻煩，但每月省下的水資源無以量計。

省電勢在必行，每天做早餐時，順便開瓦斯煮一壺開水，放涼後裝在冷水壺中，方便取用；天寒時，裝在保溫瓶中，整天都有熱水喝，這樣可以代替極耗電的熱水瓶。

冷暖氣是現代人必備生活用品，讓人活在恆溫的舒適環境裡，不知炎夏和酷寒，但人不是植物，隨時要走動，使用久了，身體漸失對環境調適功能，損害健康。我選擇使用電風扇與搖扇，盡量取代冷氣，久而久之，習慣變成自然。

生活起居上，我選擇慢活，善用老祖宗的智慧來反璞歸真，雖稍微不方便，卻讓水電帳單上的數字變小，而且對自己付諸行動愛地球，感到無比滿足與欣慰。