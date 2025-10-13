「磁力」治療慢性疼痛 不是人人適合

運動傷害、韌帶受損、半月板破裂或長期姿勢不良引起的肩頸僵硬、背部緊繃等病症，民眾若需復健，常因疼痛等因素而難以堅持。近年臨床上出現利用「磁力」止痛、輔助肌力的治療方式，但並非人人都適用。如果有植入金屬物、裝心律調節器的人都不適用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或發燒與急性感染者皆不適合。

台北醫學大學附設醫院物理治療師葉惠敏表示，慢性疼痛影響生活品質，長期疼痛不適，日常生活受限，還會引發焦慮、憂鬱、失眠等。「疼痛是一種警訊」，如果已經出現明顯的疼痛感，經休息後都無法改善，千萬不要選擇忍受，應尋求醫師與治療師的協助改善疼痛。

克服慢性疼痛，除了使用止痛藥，葉惠敏說，近年則可透過磁生電、電可放鬆肌肉的原理，以高能量磁場治療儀（SIS）治療，運用特殊線圈產生高強度磁場（2.5特斯拉），能深入約10公分，刺激神經和肌肉，引發收縮與放鬆，達到止痛、放鬆與功能恢復的效果。治療過程非侵入性，可改善急慢性疼痛、幫助肌肉放鬆、肌力強化等。

不過，並非所有人都可接受高能量磁場治療，葉惠敏指出，如果治療部位植入金屬物，或有裝心律調節器的人都不適合使用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或有惡性腫瘤、發燒與急性感染者，懷孕婦女、身體正處於出血或使用藥物幫浦治療者，都不建議接受此治療。女性經期、感覺異常、癲癇、肺功能不全等，也需要經評估後才能使用。