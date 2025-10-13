聽新聞
0:00 / 0:00

「磁力」治療慢性疼痛 不是人人適合

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

運動傷害、韌帶受損、半月板破裂或長期姿勢不良引起的肩頸僵硬、背部緊繃等病症，民眾若需復健，常因疼痛等因素而難以堅持。近年臨床上出現利用「磁力」止痛、輔助肌力的治療方式，但並非人人都適用。如果有植入金屬物、裝心律調節器的人都不適用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或發燒與急性感染者皆不適合。

台北醫學大學附設醫院物理治療師葉惠敏表示，慢性疼痛影響生活品質，長期疼痛不適，日常生活受限，還會引發焦慮、憂鬱、失眠等。「疼痛是一種警訊」，如果已經出現明顯的疼痛感，經休息後都無法改善，千萬不要選擇忍受，應尋求醫師與治療師的協助改善疼痛。

克服慢性疼痛，除了使用止痛藥，葉惠敏說，近年則可透過磁生電、電可放鬆肌肉的原理，以高能量磁場治療儀（SIS）治療，運用特殊線圈產生高強度磁場（2.5特斯拉），能深入約10公分，刺激神經和肌肉，引發收縮與放鬆，達到止痛、放鬆與功能恢復的效果。治療過程非侵入性，可改善急慢性疼痛、幫助肌肉放鬆、肌力強化等。

不過，並非所有人都可接受高能量磁場治療，葉惠敏指出，如果治療部位植入金屬物，或有裝心律調節器的人都不適合使用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或有惡性腫瘤、發燒與急性感染者，懷孕婦女、身體正處於出血或使用藥物幫浦治療者，都不建議接受此治療。女性經期、感覺異常、癲癇、肺功能不全等，也需要經評估後才能使用。

發燒 治療師 運動傷害 復健

延伸閱讀

元氣最愛問／當心不是體力差！醫師破解肌少症、逆轉肌肉流失

人生難免疼痛？疼痛是身體警訊 磁力止痛新模式 但這些狀況不適合

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

相關新聞

深夜11時12分花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第128號顯著有感地震報告，今天深夜11時12分，在花蓮縣政府北北東方13.8公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.5地震，地震深度15.9公里。

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周日受到另一波東北季風影響，夜晚及清車降溫有感，北部、宜花約22至2...

健康主題館／防胃食道逆流 從日常生活做起

受生活習慣與壓力影響，有「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀者日益增加。中醫師梁世瀅指出，胃食道逆流指食物和胃酸因賁門...

健康名人堂／95歲母親教我生命韌性與愛的接納

母親剛過95歲生日。對我而言，她不是病人，而是老師，是一位用生命親身教我「靈性照顧」的老師。從她的眼神、蹙眉、嘆息、沉默...

「磁力」治療慢性疼痛 不是人人適合

運動傷害、韌帶受損、半月板破裂或長期姿勢不良引起的肩頸僵硬、背部緊繃等病症，民眾若需復健，常因疼痛等因素而難以堅持。近年...

健康你我他／生活處處做環保 水電帳單很有感

你有想過每次一泡尿，馬桶嘩啦啦就洩光三公升的水嗎？每喝一杯水，就耗損熱水瓶不斷加熱的電嗎？冷氣一整天的運轉，會使地球暖化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。