健康名人堂／95歲母親教我生命韌性與愛的接納

母親剛過95歲生日。對我而言，她不是病人，而是老師，是一位用生命親身教我「靈性照顧」的老師。從她的眼神、蹙眉、嘆息、沉默與微笑，我每天都在學，學習生命的韌性與接納。

母親曾多次走過死蔭幽谷

她的身體，早已布滿歲月的註解。

眼睛模糊不清，因後大腦動脈阻塞，也因黃斑部病變；耳朵聽不真切，梅尼爾氏症的眩暈，伴隨不可逆的退化；雙腳難以行走，退化性關節炎與肌少症讓她寸步艱辛。大腦歷經兩度重大病痛，一次是細菌性心內膜炎後多發性微小腦梗塞，一次是主動脈剝離，必須接受手術，在體外循環中渡過死蔭幽谷。

重疊的病史，加上多重問題，帶來社交隔離，使她的認知如潮水，時而清晰，時而渾濁。聖經字句不再入眼，詩歌旋律不再入耳，唯有精神好時，還能盯著螢幕念出歌詞，電話的聲音也逐漸遠去。世界在她身邊靜默下來，孤單與隔絕如影隨形。

然而，正是在這樣的境況裡，她展現驚人的生命韌性。她沒有退縮，選擇站立，她不張揚，卻堅定。這些年，我常常聽她反覆傾訴生命片段：傷心、氣憤、擔憂，一次又一次。

過去我嫌她嘮叨，如今我明白，那些反覆不是嘮叨，而是靈性的掙扎，是與自己和解的過程。每一次傾吐，都是一次放下。當那些故事終於不再重複時，我看見她心裡的一部分得到釋懷。

這，就是接納，順從生命之流。

母親如今承受多重失落，體力日漸衰退，需要更多陪伴、更多連結。我試著用一些小小的方式提醒她，她仍然被珍惜。為她買愛吃的食物，塗上她喜歡的指甲油。這些細瑣的舉動，對我來說，是最真實的靈性照顧。

衰老孤寂裡仍有愛與被愛

昨夜的情景，令我難忘。她早早入睡，我便回到房中。直到凌晨兩點半，她卻輕輕敲門，說忽然想起我已回家，卻沒和我說上話。我解釋是怕吵醒她，她聽了點點頭，提醒我快去睡，然後轉身回房。那一刻，我心裡湧起一種難以言喻的感動。即便在衰老與孤寂裡，她仍渴望愛，渴望關係，這正是她繼續活下去的力量。

母親用生命告訴我：韌性，不是沒有痛苦，而是帶著困難仍選擇真誠地活。接納，不是消極投降，而是在無能為力中仍能微笑，在有限裡仍能尋找意義。她的眼神提醒我，靈性的平安並非事事無礙，而是能在破碎與不完整中，找到仍然存在的價值與愛。

她不只是需要照顧的長者，更是一位啟蒙我靈性視野的導師。她用身體的衰殘教我，什麼是存在的價值。不是能做多少事，不是能賺多少錢，而是仍然能愛、能被愛。她每一次凝視，每一次笑意，都是生命豐盛的證明。

最讓我敬佩的，是她展現無窮的韌性。對抗衰老的摧殘，她每天依然挺立，認真過日子。她沒有把自己交給無邊的黑暗，而是以頑強卻溫柔的姿態，迎向生命的黃昏。她是我的榜樣。95歲的她給了我一份禮物。不是金銀珠寶，而是深刻的教導：即使身體逐漸崩壞，靈魂仍能挺立；即使記憶逐漸褪色，愛依然長存。

她教我，什麼是韌性，什麼是接納，如何在有限中，看見永恆。