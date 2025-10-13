聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／防胃食道逆流 從日常生活做起

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
受生活習慣與壓力影響，有「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀者日益增加。圖／123RF
受生活習慣與壓力影響，有「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀者日益增加。圖／123RF

生活習慣與壓力影響，有「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀者日益增加。中醫師梁世瀅指出，胃食道逆流指食物和胃酸因賁門括約肌無法有效關閉，逆流至食道、咽喉、口腔或呼吸道，引起不適，建議民眾可透過按摩合谷、太衝、內觀等穴道，緩解不適，平日也要避免一次吃太多，或穿著過緊的腰帶及褲頭。

梁世瀅指出，胃食道逆流常見症狀，除了典型火燒心、胸口灼熱、胃酸逆流外，還包括慢性咳嗽、聲音沙啞、吞嚥困難、口水變多變黏或出現泡沫，以及中醫所稱「喉球症」，即喉嚨異物感，與胸口梗塞感，發生原因多為因老化、肥胖、懷孕、高脂肪食物、甜食、咖啡、吸菸、飲酒、特定藥物引起的賁門鬆弛。

腹壓大也會胃食道逆流

「腹壓過大」也可能引起胃食道逆流。梁世瀅表示，導致腹壓升高原因，包括心理壓力、體重過重、健身時核心用力、穿著緊繃衣物、飯後平躺等；其他導致胃食道逆流的原因，還包括經常食用刺激性食物、不良飲食習慣氣喘、糖尿病、胃部排空延遲等。

少食辛辣與刺激性食物

梁世瀅指出，胃食道逆流患者需嚴格管控飲食，減少食用辛辣與刺激性食物，如辣椒、胡椒、咖哩、芥末、洋蔥韭菜、酸菜、榨菜，其次是高油脂食物。高油脂食物，包含炸物及油脂含量高的肉類或料理，也要避免。此外，甜食及酸性較高的水果，如檸檬、葡萄柚、柳丁、奇異果、鳳梨，以及糯米製品與加工食品也應避免。

中醫治療上常運用半夏厚朴湯等方劑，梁世瀅表示，功效為行氣散鬱、降逆化痰，主治因情志鬱結引起的咽中異物感、胸脅滿悶等。

配合穴位按摩或針灸也能有效緩解症狀，對於情緒壓力引起的肝鬱氣滯型逆流，可選用合谷與太衝穴以暢通氣機；內關穴則因其和胃降逆功效，常被用於治療火燒心、胸悶；而中脘穴與足三里穴則分別具備和胃寬中、健脾胃的功效，能改善消化不良。

胃食道逆流穴位按摩 製表／林琮恩
胃食道逆流穴位按摩 製表／林琮恩

胃食道逆流 中醫 生活習慣 飲食習慣 按摩 異物 氣喘 洋蔥 韭菜 咳嗽

延伸閱讀

健身太用力、衣服穿太緊也會胃食道逆流 中醫建議按這些穴道舒緩

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

獨／李翊君全家受一病所苦 揭張菲淡出多年私下面

久咳不癒查不出原因？呼吸道專家教「過敏性咳嗽」自我檢測

相關新聞

深夜11時12分花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第128號顯著有感地震報告，今天深夜11時12分，在花蓮縣政府北北東方13.8公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.5地震，地震深度15.9公里。

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周日受到另一波東北季風影響，夜晚及清車降溫有感，北部、宜花約22至2...

健康主題館／防胃食道逆流 從日常生活做起

受生活習慣與壓力影響，有「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀者日益增加。中醫師梁世瀅指出，胃食道逆流指食物和胃酸因賁門...

健康名人堂／95歲母親教我生命韌性與愛的接納

母親剛過95歲生日。對我而言，她不是病人，而是老師，是一位用生命親身教我「靈性照顧」的老師。從她的眼神、蹙眉、嘆息、沉默...

「磁力」治療慢性疼痛 不是人人適合

運動傷害、韌帶受損、半月板破裂或長期姿勢不良引起的肩頸僵硬、背部緊繃等病症，民眾若需復健，常因疼痛等因素而難以堅持。近年...

健康你我他／生活處處做環保 水電帳單很有感

你有想過每次一泡尿，馬桶嘩啦啦就洩光三公升的水嗎？每喝一杯水，就耗損熱水瓶不斷加熱的電嗎？冷氣一整天的運轉，會使地球暖化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。