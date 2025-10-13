聽新聞
紐西蘭南島 品嘗3帽主廚料理

聯合報／ 本報訊

紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到阿卡羅瓦法式港灣，有行旅獨家安排阿卡羅瓦港灣包船，近距離觀賞海豚；蒂卡波湖國際暗空保護區包下獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。入住南島指標性飯店；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi；二連泊瓦納卡，安排私廚晨光料理。

有行旅「紐西蘭南島經典悠遊十三日」十三天十一夜旅程，二○二六年三月廿一日至四月二日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/87tc59

