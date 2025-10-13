觀察站／面對遊蕩犬禁餵意見分歧 農業部別再閃躲

最近「廢除遺產兄弟姊妹特留分」連署附議破七千人，雖然意見非常分歧，法務部長鄭銘謙表示，這是可共同討論的議題，已委請學者進行研究，最快明年初啟動修法程序。反觀和遊蕩犬相關、禁餵食等提案，一再出現，農業部卻都像在過場，是無力解決，還是不想解決？

四年前，有人在公共政策網路平台提案發起「我國應禁止餵養流浪動物」連署，隨即引發另派「反」我國應禁止餵食流浪動物提議，兩案都很快成案。隔年，又有人提案「恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬」連署，但反對方也發動連署，兩案也都成案，農業部辦了座談會，最後不了了之。

高雄發生海泳客被遊蕩犬咬死，梅花鹿遭十多隻狗圍攻致死，要求管理遊蕩犬的提案再起，許多基層動保處人員也再三建議禁餵食，結果九月底農業部回應「仍需研議並凝聚共識」，這個話題繼續鬼打牆。

今年是台灣零撲殺修法十周年，遊蕩犬管理失當已造成人、犬、野生動物三輸，農業部端出的新解方「擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所」，被動保團體批倒行逆施，收容所爆量是因為現有收容所迫於壓力不敢執行安樂死，領養率又差，不對症下藥，再蓋更多收容所有用嗎？

餵食遊蕩犬就會群聚，群聚的狗很容易出事，農業部整理近十年間，因遊蕩犬竄出造成死亡車禍等人犬衝突，法院判民事賠償或刑事過失傷害的十八件中，有十六件被認定餵養人就是飼主，從司法來看，民眾以為的好心餵食，一旦出事是要付出代價的，說「餵食無罪」是自欺欺人。

四年前，農業部不願正視禁餵食話題，如今遊蕩犬咬死人、石虎上了躲狗課也難保命，農業部還要閃躲嗎？面對意見非常分歧，法務部「直球對決」，農業部也應該勇敢跨出去。