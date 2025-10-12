醫院拍片招募住院醫師恐非「長久之計」 督保盟：須提供實質誘因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院、台北榮總等醫院為招募住院醫師使出渾身解數，拍片動之以情或讓住院醫師直接模擬操作達文西機器手臂。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，針對年輕人喜好，醫院以拍影片等方式招募是必然結果，但醫院應提供完整訓練師資、人力支援等實質誘因，才能吸引年輕人。報系資料照片
台大醫院、台北榮總等醫院為招募住院醫師使出渾身解數，拍片動之以情或讓住院醫師直接模擬操作達文西機器手臂。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，針對年輕人喜好，醫院以拍影片等方式招募是必然結果，但醫院應提供完整訓練師資、人力支援等實質誘因，才能吸引年輕人。報系資料照片

台大醫院、台北榮總等醫院為招募住院醫師，紛紛使出渾身解數，拍片動之以情或讓住院醫師直接模擬操作達文西機器手臂。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，為接觸更多人才，針對年輕人喜好，醫院以拍影片等方式招募是必然的結果，但醫院應提供完整訓練師資、人力支援等實質誘因，才能吸引年輕人。

滕西華說，過去醫院招募住院醫師，常透過醫學系內部傳播及醫療社群平台等內部資訊，雖然數位招募已成趨勢，但醫院仍應專注提供專業訓練、人力支援，提升住院醫師專業能力，思考如何避免醫師選擇不過勞、醫糾風險低的科別。

「早期內、外、婦、兒、急診五大皆空，但現在幾乎是每一科都空。」滕西華說，提升住院醫師投入醫療服務，增加健保給付十分重要，近年在民團呼籲下，健保署持續增加支付費用，但這不是唯一手段，衛福部應正視醫院管理者須提供更多的收入分配，提升醫事人員薪資待遇，而不是用於購買更多的新醫療儀器，只為擴充自費市場。

滕西華說，醫師人力依科別不同，有不同程度的缺人情形，但目前並非患寡，而是患不均，以兒科來說，一般兒科醫師可能不缺，但兒科重症、新生兒科可能缺人，這現象也應積極克服。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，醫院公開招募住院醫師，象徵醫院「求才若渴」，但也確實面臨人力短缺。是否能有效招募，有待時間證明。住院醫師選科考量有許多複雜因素。過去住院醫師不想去外科，可能是薪資低、工時長，現今醫院已給予外科住院醫師較高待遇，其他影響原因還包括訓練內容、手術量多寡、未來發展性等。

舉例來說，有些住院醫師可能會選擇手術多的醫院，以利快速學習不同手術技巧，或規模不大、外科主治醫師較少的醫院，如此，住院醫師等於「三千寵愛於一身」，就有較多的機會進行手術，但如部分醫院常讓外科住院醫師先在加護病房照顧病人，放行手術的時間比其他醫院晚，對於想開刀的人來說，就不會想去照顧病人較多的醫院。

醫改會執行長林雅惠說，醫院招募影片訴求情感、展現溫馨，但非長遠之計，醫療人力短缺已存在10多年，真正要留住醫師需改善職業環境，包括薪資、工時及發展性等。日本也面臨外科醫師短缺，其主動縮短工時、推動團隊分工，改善值班及家庭支援配套措施，把醫療資源集中在急重症，更透過社會宣導讓民眾理解，可為借鏡，呼籲衛福部推動醫療分工及團隊照護，強化醫師勞動及面對醫糾的保護措施，以留住人才。

醫師 手術 人力

延伸閱讀

高球／老虎伍茲接受椎間盤置換手術 重返美巡賽再度受挫

食安公衛問題嚴重 新北一年稽查5萬多件讓稽查員忙瘋了

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

相關新聞

北捷解鎖Apple Pay時間終於確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

iPhone使用者在台北捷運刷手機快速進站的願望終於快有譜！臺北捷運公司近期宣布，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月...

深夜11時12分花蓮近海規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第128號顯著有感地震報告，今天深夜11時12分，在花蓮縣政府北北東方13.8公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.5地震，地震深度15.9公里。

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周日受到另一波東北季風影響，夜晚及清車降溫有感，北部、宜花約22至2...

國慶連假收假日 國道一號台中系統北上車速剩39公里

國慶連假收假日，今天下午2點多，國道一號台中系統北上交通出現39公里車速，再現車流，成為連假收假的日常。

影／國慶連假最後一天中午過後湧北返車潮台1線楓港段北上調撥車道

國慶連假最後一天，屏東縣警局指出，根據交控中心車流數據顯示，上午12至13時北上車潮2600輛次，枋寮分局在下午1時11...

最美花東觀光列車「山嵐號」2度車軸鬆軔不良 台鐵急派車輛載客

台鐵最美花東觀光列車「山嵐號」今傳接連發生故障情況，以此列車延誤，台鐵公司表示，車輛於花蓮三民及玉里路段2度出現車軸鬆軔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。