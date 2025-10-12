醫院拍片招募住院醫師恐非「長久之計」 督保盟：須提供實質誘因

台大醫院、台北榮總等醫院為招募住院醫師，紛紛使出渾身解數，拍片動之以情或讓住院醫師直接模擬操作達文西機器手臂。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，為接觸更多人才，針對年輕人喜好，醫院以拍影片等方式招募是必然的結果，但醫院應提供完整訓練師資、人力支援等實質誘因，才能吸引年輕人。

滕西華說，過去醫院招募住院醫師，常透過醫學系內部傳播及醫療社群平台等內部資訊，雖然數位招募已成趨勢，但醫院仍應專注提供專業訓練、人力支援，提升住院醫師專業能力，思考如何避免醫師選擇不過勞、醫糾風險低的科別。

「早期內、外、婦、兒、急診五大皆空，但現在幾乎是每一科都空。」滕西華說，提升住院醫師投入醫療服務，增加健保給付十分重要，近年在民團呼籲下，健保署持續增加支付費用，但這不是唯一手段，衛福部應正視醫院管理者須提供更多的收入分配，提升醫事人員薪資待遇，而不是用於購買更多的新醫療儀器，只為擴充自費市場。

滕西華說，醫師人力依科別不同，有不同程度的缺人情形，但目前並非患寡，而是患不均，以兒科來說，一般兒科醫師可能不缺，但兒科重症、新生兒科可能缺人，這現象也應積極克服。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，醫院公開招募住院醫師，象徵醫院「求才若渴」，但也確實面臨人力短缺。是否能有效招募，有待時間證明。住院醫師選科考量有許多複雜因素。過去住院醫師不想去外科，可能是薪資低、工時長，現今醫院已給予外科住院醫師較高待遇，其他影響原因還包括訓練內容、手術量多寡、未來發展性等。

舉例來說，有些住院醫師可能會選擇手術多的醫院，以利快速學習不同手術技巧，或規模不大、外科主治醫師較少的醫院，如此，住院醫師等於「三千寵愛於一身」，就有較多的機會進行手術，但如部分醫院常讓外科住院醫師先在加護病房照顧病人，放行手術的時間比其他醫院晚，對於想開刀的人來說，就不會想去照顧病人較多的醫院。

醫改會執行長林雅惠說，醫院招募影片訴求情感、展現溫馨，但非長遠之計，醫療人力短缺已存在10多年，真正要留住醫師需改善職業環境，包括薪資、工時及發展性等。日本也面臨外科醫師短缺，其主動縮短工時、推動團隊分工，改善值班及家庭支援配套措施，把醫療資源集中在急重症，更透過社會宣導讓民眾理解，可為借鏡，呼籲衛福部推動醫療分工及團隊照護，強化醫師勞動及面對醫糾的保護措施，以留住人才。