招募住院醫渾身解數！台大名醫陳晉興談兒車禍可怕經歷 北榮說明會吸睛

「第一眼看到他，整個頭全部都是血。」台大外科部主任陳晉興是國內知名肺癌權威，5年前面臨兒子陳昭仰重大車禍，在兒子送往醫院的路途，他的內心倍感煎熬，更深深感受醫師每天拯救的，就是別人生命中的摯愛。陳晉興擔任外科部主任，更堅定心中信念，「我就是要訓練出富有愛心、術德兼備，可以讓別人託付生命的好醫師。」

台大醫院外科部今年第3度發表住院醫師招募影片，不同以往介紹外科部歷史、傳承及元複合手術等高科技，這次主題是「搶救摯愛」，講述發生在陳晉興與醫療同仁身上的故事。不只是台大，近年各大醫院為了爭取住院醫師使出渾身解數，不只拍影片，台北榮總還把舉行招募說明會，把達文西手臂搬到星級飯店向新生代解說。

「接獲兒子騎機車發生重大車禍的電話，那是一個非常可怕的感覺。」陳晉興說，他是外科醫師，也當過創傷醫學部主任，深知騎機車被撞是非常可怕的事，等待兒子送醫過程，他無法做任何事，過程很煎熬；兒子被送到醫院時，滿頭鮮血、繃帶纏滿頭部，妻子在旁邊一直哭。

「還好，還活著就好，活著就有希望。」陳晉興只能安慰妻子，這時陳昭仰肩膀上露出媽媽生日的刺青，也知道身體被劃傷處很靠近刺青，他對媽媽說，「欸，媽妳幫我看一下我的刺青」，結果讓媽媽更是一直哭、一直哭。陳晉興說，經過這件事深深感受醫師每天拯救的，就是別人生命中的摯愛。

依醫師公會全聯會統計，醫療各科人數每年均呈增長趨勢，但外科醫師人數去年為4221人，相較前一年4236人，減少15人，凸顯人力流失已不容輕忽，而每年全國約需招募300多名住院醫師，但招收率僅約7至8成。陳晉興說，影片播出後反應當熱烈，外科部今年預計招收18名住院醫師，目前已有21人報名，有機會滿招，與過去2、3年招不滿的情形，有所不同。

陳晉興說，這次影片播出後，大家都說因為他是外科醫師救了很多人，所以兒子的命才救得起來，「我也相信這樣的說法，這是上天對我的厚愛」，讓他願意在外科繼續做下去，救治更多的患者。各醫院拍攝影片招募醫師「這是好事情」，以往台大醫院比較低調，認為做好自己的事就好，但現在年輕人多由影片獲得資訊，台大醫院新上任院長余忠仁也拍影片，希望藉由影片渲染力，招募到住院醫師共同投入。

台北榮總為招募住院醫師除拍影片還舉行說明會，目前也有機會滿招。北榮副院長李偉強說，除拍攝影片外，今年更在飯店會議廳舉辦說明會，當天由台北榮總外科部主任、胸腔外科醫師許瀚水帶隊，準備了創傷擴充實境AR，內視鏡、支氣管鏡、胃鏡等模擬操作，報名學生共60位有52位參加，更讓報考住院醫師者直接模擬機械手臂手術，增加互動性，目前報考人數已超過容額的15人。