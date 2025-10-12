聽新聞
招住院醫師外科、小兒科、急診較缺人 觀察最在意薪資、學習時間

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總日前在星級飯店舉辦外科住院醫師招募說明會，現場準備創傷擴充實境AR，內視鏡模擬及達文西機械手臂模擬操作，總共報名學生60位，最後吸引52位參加，現場人數眾多，讓大家輪流體驗。圖／台北榮總提供
台北榮總日前在星級飯店舉辦外科住院醫師招募說明會，現場準備創傷擴充實境AR，內視鏡模擬及達文西機械手臂模擬操作，總共報名學生60位，最後吸引52位參加，現場人數眾多，讓大家輪流體驗。圖／台北榮總提供

醫療環境血汗，醫師人力流失是各大醫院難題，不少醫院招募住院醫師以拍片、舉行說明會等，盼提升人數。新光醫院副院長洪子仁說，目前各科招收住院醫師，以耳鼻喉科、皮膚科、泌尿科最為熱門，可說一位難求。外科、小兒科、急診等，較為缺人。

洪子仁說，住院醫師招募上，各醫院以影片等方式，吸引年輕住院醫師的目光，但基本薪資待遇、有無充足學習時間，及未來發展性與工作環境等，仍是住院醫師在意的，須有相關配套措施，才能吸引人才。而外科住院醫師完成2年「畢業後一般醫學訓練」(PGY)，隨即多選擇整形外科、神經外科、泌尿科、骨科或大腸直腸外科等次專科，真正進入胸腔外科、心臟外科等重症科別人數仍低。

台北榮總副院長李偉強指出，外科、婦產科、兒科醫師常處理急重症患者，目前北榮已逐步調升薪資，給予不同工不同酬，且有出國進修機會，而給予住院醫師價值感及成就感，如同許多「鏟子超人」到花蓮光復鄉救災，就是認為有價值才會願意投入，目前提升急重症科別醫師的價值感，為當務之急。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，除了外科，小兒科也要多加關注，因兒科自費項目少、醫療給付低，政府需好好保護兒科醫師，若兒科醫師不足，未來父母生了小孩後，沒有好的兒科醫師照顧，兒童死亡率增加，讓父母更不願生孩子，「這是很可怕的事情」。

陳晉興說，健保目前給予門診給付較高，讓許多醫院、醫師喜歡看門診病人，不願照顧住院病人，如醫師門診一天可看100至200位病人，僅需1至2名護理師協助，醫院省下許多成本，但照顧住院病人須符合護病比，成本相對增加，呼籲健保署應提高住院給付，讓更多醫師願意照顧住院病人。

醫師 兒科 給付

