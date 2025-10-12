47藥品退出台灣 石崇良：修法「統一控貨」防搶藥

多款原廠藥陸續退出台灣市場，據官方統計，九月底，已有四十七項藥品退出台灣市場。衛福部長石崇良表示，將著手「藥事法修正草案」，授權食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」，避免各家醫院湧現搶藥潮、囤藥潮，造成藥品供給失衡。

衛福部食藥署統計，四十七項藥品通報於未來六個月供藥不穩，其中十項為原廠藥，國內學名藥可以替代，其中用於器官移植後的抗免疫排斥藥品「生體睦靜脈輸注濃縮液」也將退出台灣，原廠諾華公司承諾供應至明年底，國內已有藥廠評估專案製造，食藥署也將啟動該藥物專案措施。

為掌握藥物短缺，食藥署設置「藥品供應資訊平台」，依藥事法規定，必要藥品減產或退出台灣，強制於藥廠需六個月前必須通報。如被認定為非必要藥品，不在管制範圍，以致部分藥廠在通報異常時，僅提前一個月，以致難以因應及評估。

此次修法共三大重點，首先，非必要藥品若要減產、停止供應，將強制藥廠須提前六個月通報，許多短缺藥品仍有替代藥品，但需要時間請其他藥廠增加產能等。

其次、藥品傳出缺藥消息後，許多醫院開始搶藥、囤藥，藥廠依合約先提供給簽約的醫療院所，社區藥局恐缺貨。修法授權食藥署在缺藥期間「統一控貨」，避免搶藥潮。

最後，為確保藥品韌性，針對短缺或停止供應的藥品，均會詢問藥廠是否要調整藥價。石崇良表示，這次四十七項藥品退出台灣，經過逐一詢問，停止供貨原因是基於全球供應做出調整，並非健保藥價偏低所致。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，若此次退出台灣藥品基於全球供應所致，須注意美國藥品關稅是否已影響藥廠全球布局，建議衛福部持續關注，避免缺藥來不及反應。