招住院醫師／皮膚科面試太競爭 學生尋「衝刺班」

聯合報／ 記者廖靜清李樹人／台北報導

即將進入新進住院醫師的招募旺季，以往學長學姐間傳承筆試、口試等經驗，但近年來坊間開設「如何準備住院醫師面試與履歷」課程，提供年輕醫師致勝關鍵，其中以皮膚科、眼科最熱門，因兩科每年只收二十多名住院醫師，且「錢景」無量，成為眾多年輕醫師首選。

台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，每年醫學系畢業生一千三百多人，而皮膚科名額僅廿五人，以今年為例，台北榮總二人、台大三人、林口長庚四人、高雄長庚一人，員額就是這麼少，申請過程相對嚴謹。

黃毓惠說，眾多醫學生搶破頭，想進到皮膚科領域，錄取關鍵在於在校成績傑出、ＰＧＹ（畢業後一般醫學訓練）訓練階段表現優異，以及面試階段時，展現自身對醫學的熱誠，「為什麼想進這科？」，這是萬年必考題，長庚醫療體系必問。

由於競爭激烈，坊間出現「面試前衝刺班」，老師為現任臨床醫師，透過講座讓年輕醫師們了解醫院裡那些考官們心理想些什麼？面試時可能提出哪些問題？另在試前協助製作「超完美履歷」，希望提高錄取機率。

對此，曾經擔任過面試委員的眼科醫師張蕊瑜表示，類似短期培訓確實有其市場需求，因為每年各大醫院眼科住院醫師招募人數僅二十多人，錄取率極低，為了找到適合的人選，應考官也是絞盡腦汁，在口試時，加入實體操作，觀察其雙手的靈活度，例如，在三十秒內透過顯微鏡手術儀器拆掉幾個線頭，這可是衝刺班難以傳授的試題。

此外，眼科醫師必須與患者「面對面」，在應試時，張蕊瑜指出，主考官必須在一二十分鐘內透過不停地提問，讓考生做出直覺性回答，藉此，瞭解考生的人格特質，是否具有親和力？會與病人如何互動？

台大醫學院皮膚科教授廖怡華表示，該院面試問題五花八門，主試醫師從多個角度評估個人特質，從答案中觀察考生面對壓力的能力，此外，「畢業後一般醫學訓練」（ＰＧＹ）的經驗累積，以及是否發表過論文、參與學術研討會，都是加分項目。

