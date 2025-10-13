聽新聞
住院醫師缺／醫改會：工時不改善 非長久之計

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為招募住院醫師，各大醫院使出渾身解數，拍溫馨短片，讓住院醫師直接模擬操作達文西機器手臂。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，為接觸更多人才，醫院以拍影片等方式招募新人，這是必然結果，但醫院應提供完整訓練師資、人力支援等實質誘因，才能吸引更多新血。

醫改會執行長林雅惠表示，醫院住院醫師招募影片以情感訴求，展現溫情，確實具有一定的渲染力，但這非長遠之計，醫療人力短缺已存在十多年，真正要留住醫師需改善職業環境，包括薪資、工時及發展性等。日本早已面臨外科醫師短缺等困境，為此，主動縮短工時、推動團隊分工，改善值班及家庭支援配套措施，把醫療資源集中在急重症，透過社會宣導讓民眾理解，這可為借鏡。

滕西華表示，過去醫院招募住院醫師，往往在醫學系內部傳播，及醫療相關社群平台傳散訊息。最近則流行「數位招募」，但醫院仍應專注於提供專業訓練、人力支援，提升住院醫師專業能力，並思考如何降低醫師選擇不過勞、醫糾風險低的科別，而是趨往急重症等外科領域。

「早期內、外、婦、兒、急診五大皆空，現在幾乎是每一科都空。」滕西華說，在民團呼籲下，健保署持續增加支付費用，但這不是唯一手段，衛福部應要求醫院管理者提供更多收入分配，提升醫事人員薪資待遇。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，住院醫師選科的背後考量因素複雜，有些住院醫師傾向於手術多的醫院。想開刀的年輕世代醫師，就不會想至照顧病人比率較高的醫院。

