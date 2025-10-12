住院醫師缺／新光醫：小兒科、急診也常招嘸人

醫療環境血汗，醫師人力流失，醫院透過招募住院醫師短片、舉行說明會，盼更多新血輪加入。新光醫院副院長洪子仁表示，目前各科招收住院醫師，以皮膚科、眼科、耳鼻喉科、泌尿科最為熱門，可說是一位難求。至於外科、小兒科、急診等，常處於「等嘸人」狀態。

洪子仁說，住院醫師在意基本薪資待遇、有無充足學習時間、未來發展性與工作環境等，醫院必須擬定相關配套措施，才能吸引人才。例如，外科住院醫師完成二年「畢業後一般醫學訓練」(ＰＧＹ)，隨即多選擇整形外科、神經外科、泌尿科、骨科等次專科，而真正進入胸腔外科、心臟外科等重症科別者，人數仍低。

北榮副院長李偉強說，外科、婦產科、兒科等醫師必須面對急重症患者，該院逐步調升薪資，且有出國進修機會，讓住院醫師擁有更多價值感及成就感，如同許多「鏟子超人」到花蓮光復鄉救災，就是認為有價值才會願意投入，目前提升急重症科別醫師的價值感，為當務之急。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，除了外科，小兒科也要多加關注，因兒科自費項目少、醫療給付低，政府應好好保護兒科醫師，若兒科醫師不足，未來幼童缺乏良好醫療照護，兒童死亡率一旦增加，讓父母更不願生孩子，「這是很可怕的事情」。

陳晉興指出，健保目前給予門診給付比重較高，以致許多醫院、醫師喜歡門診，門診可看一百多位病人，僅需一至二名護理師，相較之下，醫院照顧住院病人，醫護人力須符合護病比，成本較高。