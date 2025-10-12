聽新聞
0:00 / 0:00

住院醫師缺／外科爭取新血 台大拍片「搶救摯愛」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院外科部住院醫師招募影片（圖），主任陳晉興分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的均是別人生命中的摯愛」。圖／台大醫院提供
台大醫院外科部住院醫師招募影片（圖），主任陳晉興分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的均是別人生命中的摯愛」。圖／台大醫院提供

不同以往介紹外科部歷史、傳承及複合手術等高科技，台大醫院外科部今年住院醫師招募影片主題「搶救摯愛」，講述發生在外科部主任陳晉興與醫療同仁身上的故事，陳晉興分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的人，都是別人生命中的摯愛」。

「接獲兒子騎機車發生重大車禍的電話，那是一個非常可怕的感覺。」陳晉興說，自己是外科醫師，當過創傷醫學部主任，深知機車騎士一旦被撞，結果會有多可怕。在等待兒子陳昭仰送醫過程，他無法做任何事，過程煎熬，心中暗自祈求孩子平安。

「第一眼看到兒子時，只見整個頭都是血。」陳晉興說，那時滿頭鮮血，繃帶纏滿頭部，妻子在旁邊不斷哭泣，他也很緊張焦慮，但仍須保持冷靜，安慰另一半「還好，還活著就好，活著就有希望。」

陳昭仰的肩膀刺青是媽媽生日，由於車禍皮膚傷口距離刺青相當近，擔心字跡受損，在急診時，他問著「欸，媽妳幫我看一下我的刺青」，這讓陳媽媽哭得傷心。

台大醫院外科部住院醫師招募影片，主任陳晉興（圖）分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的均是別人生命中的摯愛」。圖／台大醫院提供
台大醫院外科部住院醫師招募影片，主任陳晉興（圖）分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的均是別人生命中的摯愛」。圖／台大醫院提供

「拯救的是別人生命中的摯愛」

陳晉興表示，歷經兒子車禍急診一事，讓他深刻感受醫師每天拯救的人，就是別人生命中的摯愛，這也更堅定心中信念，「要訓練出富有愛心、術德兼備，可以讓別人託付生命的好醫師。」

台大外科住院醫師招募短片「搶救摯愛」後，反應熱烈，外科部今年預計招收十八名住院醫師，目前已有廿一人報名，已經破了近幾年來的紀錄，因為過去兩、三年報名人數有限，幾乎招不滿。

陳晉興表示，影片播出後，不少人認為，老爸是外科醫師，救了很多人，所以兒子的命才救得起來，「我也相信這樣的說法，這是上天對我的厚愛」。他願意在外科領域繼續做下去，救治更多的患者。

愈來愈多大型醫院拍攝影片招募醫師，陳晉興說，「這是件好事情」，現在年輕人多由影片獲得資訊，光是強調外科歷史、高科技手術，確實無法打動人心，這次短影音充滿人味、溫馨，確實看到成效。

外科人力流失 招收率僅七至八成

醫師公會全聯會統計，醫療各科人數大部分均呈增長趨勢，但外科卻下滑，去年四二二一名醫師，較前一年四二三六人，減少十五人，凸顯人力流失已不容輕忽。每年全國需招募三百多名住院醫師，但招收率僅約七至八成。

台北榮總日前在星級飯店舉辦外科住院醫師招募說明會，現場準備創傷擴充實境AR，內視鏡模擬及達文西機械手臂模擬操作，吸引52位學生參加。圖／台北榮總提供
台北榮總日前在星級飯店舉辦外科住院醫師招募說明會，現場準備創傷擴充實境AR，內視鏡模擬及達文西機械手臂模擬操作，吸引52位學生參加。圖／台北榮總提供

北榮招募 ＡＲ操作吸引年輕醫師

為招募住院醫師，台北榮總除了拍影片，還在高級飯店舉行說明會，副院長李偉強表示，當天由台北榮總外科部主任、胸腔外科醫師許瀚水等帶隊，現場準備創傷擴充實境ＡＲ，內視鏡支氣管鏡、胃鏡等模擬操作，供年輕醫師直接操作。成效不錯，有六十人報名，五十二人親至會場，外科住院醫師應該足額滿招。

新光醫院在新醫療大樓「桂蘭樓」助攻下，也幾乎招滿。副院長洪子仁表示，正在興建中的醫療大樓將有三一四張病床，許多年輕住院醫師看到願景，目前外科住院醫師有機會招滿，希望經過外科訓練，進入次專科訓練時，可以多多選擇胸腔外科、心臟外科等急重症科別。

台大醫院 手術 醫師 支氣管 洪子仁 內視鏡 重症

延伸閱讀

苗栗隨機殺人案被害人傷口又深又大 醫師：怎樣的深仇大恨？

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】串聯篇2＿醫療元宇宙

台大招募外科心血 肺癌權威兒真實救命故事

整形醫丁斌煌「3度改名、3度改診所名」 曾任多家主治有20年整形經驗

相關新聞

最大震度3級！南投國姓18:08發生規模4地震 8縣市有感

中央氣象署發布第129號顯著有感地震報告，南投縣今晚6時8分發生規模4地震，震央位於國姓鄉，地震深度21.1公里。

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

53歲的潘女士健檢時發現肝功能輕微異常，對紅字有高度警覺，進一步檢查竟是罕見的「惡性平滑肌肉瘤」，而且腫瘤盤根錯節，長到...

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

菲律賓南部民答那峨島近海10日上午發生規模7.4強震，還發布海嘯警報，隔日南美洲南端的德雷克海峽11日清晨再發生規模7....

賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，目前在關島附...

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

血糖飆還狂嗑零食水果！長輩健康亮紅燈卻勸不聽…網出險招：說你養不起他

長輩明知血糖超標卻照吃不誤，讓你又急又氣？近日一位網友就面臨這樣的狀況，他在PTT發文抱怨，長輩健檢已達糖尿病標準，仍愛吃「零食糕餅鍋貼水果」，怎麼勸都沒用…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。