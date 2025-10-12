住院醫師缺／外科爭取新血 台大拍片「搶救摯愛」

不同以往介紹外科部歷史、傳承及複合手術等高科技，台大醫院外科部今年住院醫師招募影片主題「搶救摯愛」，講述發生在外科部主任陳晉興與醫療同仁身上的故事，陳晉興分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的人，都是別人生命中的摯愛」。

「接獲兒子騎機車發生重大車禍的電話，那是一個非常可怕的感覺。」陳晉興說，自己是外科醫師，當過創傷醫學部主任，深知機車騎士一旦被撞，結果會有多可怕。在等待兒子陳昭仰送醫過程，他無法做任何事，過程煎熬，心中暗自祈求孩子平安。

「第一眼看到兒子時，只見整個頭都是血。」陳晉興說，那時滿頭鮮血，繃帶纏滿頭部，妻子在旁邊不斷哭泣，他也很緊張焦慮，但仍須保持冷靜，安慰另一半「還好，還活著就好，活著就有希望。」

陳昭仰的肩膀刺青是媽媽生日，由於車禍皮膚傷口距離刺青相當近，擔心字跡受損，在急診時，他問著「欸，媽妳幫我看一下我的刺青」，這讓陳媽媽哭得傷心。

台大醫院外科部住院醫師招募影片，主任陳晉興（圖）分享兒子五年前重大車禍搶救時的心路歷程，深深感受「醫師每天拯救的均是別人生命中的摯愛」。圖／台大醫院提供

「拯救的是別人生命中的摯愛」

陳晉興表示，歷經兒子車禍急診一事，讓他深刻感受醫師每天拯救的人，就是別人生命中的摯愛，這也更堅定心中信念，「要訓練出富有愛心、術德兼備，可以讓別人託付生命的好醫師。」

台大外科住院醫師招募短片「搶救摯愛」後，反應熱烈，外科部今年預計招收十八名住院醫師，目前已有廿一人報名，已經破了近幾年來的紀錄，因為過去兩、三年報名人數有限，幾乎招不滿。

陳晉興表示，影片播出後，不少人認為，老爸是外科醫師，救了很多人，所以兒子的命才救得起來，「我也相信這樣的說法，這是上天對我的厚愛」。他願意在外科領域繼續做下去，救治更多的患者。

愈來愈多大型醫院拍攝影片招募醫師，陳晉興說，「這是件好事情」，現在年輕人多由影片獲得資訊，光是強調外科歷史、高科技手術，確實無法打動人心，這次短影音充滿人味、溫馨，確實看到成效。

外科人力流失 招收率僅七至八成

醫師公會全聯會統計，醫療各科人數大部分均呈增長趨勢，但外科卻下滑，去年四二二一名醫師，較前一年四二三六人，減少十五人，凸顯人力流失已不容輕忽。每年全國需招募三百多名住院醫師，但招收率僅約七至八成。

台北榮總日前在星級飯店舉辦外科住院醫師招募說明會，現場準備創傷擴充實境AR，內視鏡模擬及達文西機械手臂模擬操作，吸引52位學生參加。圖／台北榮總提供

北榮招募 ＡＲ操作吸引年輕醫師

為招募住院醫師，台北榮總除了拍影片，還在高級飯店舉行說明會，副院長李偉強表示，當天由台北榮總外科部主任、胸腔外科醫師許瀚水等帶隊，現場準備創傷擴充實境ＡＲ，內視鏡、支氣管鏡、胃鏡等模擬操作，供年輕醫師直接操作。成效不錯，有六十人報名，五十二人親至會場，外科住院醫師應該足額滿招。

新光醫院在新醫療大樓「桂蘭樓」助攻下，也幾乎招滿。副院長洪子仁表示，正在興建中的醫療大樓將有三一四張病床，許多年輕住院醫師看到願景，目前外科住院醫師有機會招滿，希望經過外科訓練，進入次專科訓練時，可以多多選擇胸腔外科、心臟外科等急重症科別。