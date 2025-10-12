快訊

黃光男沙龍展義賣 估捐近50萬元回饋社會

中央社／ 台北12日電

集結前北美館、史博館館長黃光男50餘幅作品，「二82年華-黃光男沙龍展」將展出至28日，除呈現黃光男創作軌跡，也義賣黃光男筆墨，預計可捐出新台幣近50萬元回饋社會。

策展人陳欣婷透過新聞稿表示，「二82年華-黃光男沙龍展」，以最親近、最浪漫的姿態展開，邀請觀者走近黃光男最真實的風景，人生、詩、畫，以及他透過作品展現的信仰與溫度。

展中呈現水墨、書法等作品，黃光男引用詩人白居易在「記畫」中所述的「形真則圓、神和則全」，他強調，繪畫不僅在外形精確，更要追求「神韻一致、內在和諧」的境界，與畫標本不同，「當代水墨最重要的藝術價值，在於時間淬鍊後，心靈醇化與對生命的洞察；更在於向世界叩問。」

展覽日前開展，講座活動不間斷，如台新藝術基金會董事長鄭家鐘、台北醫學大學名譽教授韓柏檉、羲之堂總經理陳筱君、藝術家蔡揚威與高駿華等人皆前往交流與對談，更邀請偏鄉孩童前來看展、臨摹。

「二82年華-黃光男沙龍展」即日起在台北華山文創園區紅磚六合院西4館，展至10月28日。

醫學 心靈 詩人

