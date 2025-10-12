光復節3天連假 高公局估有大量旅遊車潮

快訊

中央社／ 台北12日電
光復節3天連假，高公局預估，由於是今年最後1個連假，預計將有大量旅遊旅次。示意圖。聯合報系資料照
今年光復節從24日起有3天連假高公局預估，由於是今年最後1個連假，預計將有大量旅遊旅次，交通量預估單日最高達115mvk（百萬車公里），是平日年平均92mvk的1.3倍。

台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假自10月24日至26日共3天，光復節為連假第2天。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，考量光復節連假為今年最後1個連假，預計會有大量旅遊旅次，交通量預估為111到115mvk（百萬車公里），首日南向交通量可達約平日的1.3倍。

經高公局檢視歷年3天型態連續假期交通狀況，高公局說，光復節連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，針對各日尖峰方向規劃交通疏導措施並搭配匝道儀控、開放路肩等交通管理措施，且將視天候狀況適時機動調整。

匝道封閉方面，高公局表示，10月24日凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

10月25日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；10月25及26日每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局表示，10月25及26日每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施高乘載管制。連假期間採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及凌晨0時到清晨5時暫停收費。

