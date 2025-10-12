未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，下周日受到另一波東北季風影響，夜晚及清車降溫有感，北部、宜花約22至24度，近山區及空曠地區局部更下探20度低溫，但白天仍感受炎熱，高溫達30度。

張竣堯說，目前菲律賓東方海面後續仍有熱帶擾動發展機會，但直接影響台灣機率偏低，且目前發展訊號不顯著，後續需持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明、後（13、14日）各地為多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有局部短暫降雨。

周三至周六（15至18日）各地仍為多雲到晴的天氣，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍縮小，僅山區有零星短暫降雨。

周日（19日）受到下一波較強東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後各地有局部短暫降雨，但仍以山區為主。

溫度部分，張竣堯表示，周一至周六（13至18日）西半部高溫33至35度，東半部31、32度，夜晚及清晨低溫約24至28度。

周日受東北季風增強影響，北部、東北部高溫降至28到30度，其他地區30至33度，屆時出現極端高溫的機率下降，夜間降溫明顯，北部、宜花低溫降至約22到24度，其他地區低溫約25、26度，北部近山區、空曠地區局部低溫更下探20度，夜間及清晨較感受到涼意。