未來1週多雲到晴 19日東北季風增強降溫5度

中央社／ 台北12日電
氣象署表示，未來1週天氣變化不大，大致是多雲到晴。圖／中央氣象署提供
氣象署表示，未來1週天氣變化不大，大致是多雲到晴，白天西半部普遍高溫約攝氏33至35度；19日起東北季風增強，略為降溫，北部、宜花地區白天高溫約28至30度，低溫22至24度。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，未來1週大致上天氣都是多雲到晴為主，明天、14日花東地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南及各山區有局部短暫雷陣雨；15日至18日白天基隆北海岸、花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍縮小為各山區。

張竣堯表示，19日東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫雨，其他地區為多雲局部短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯指出，13日至18日主要還是受太平洋高壓影響，白天西半部普遍為33至35度、東半部31、32度，大台北、中南部近山區仍有局部36度以上高溫；各地低溫約24至28度。

張竣堯說，19日起因東北季風增強影響，北部、東北部溫度降幅較明顯，高溫約28至30度，其他地區約30至33度；低溫部分，19日晚間北部、宜花地區約22至24度，局部地區會再低一些，其他地區約25、26度；但目前東北季風強度還有不確定性，不排除還會再增強降溫。

此外，張竣堯提到，10月中下旬在菲律賓東方海面至南海一帶，還是一片大低壓帶，未來1週在呂宋島附近至南海可能會有熱帶系統發展，雖然影響台灣的機率偏低，但若加上東北風影響，就可能會發生共伴效應，加劇東半部降雨情況；至於熱帶系統發展的位置、時間，目前各國預測分歧，氣象署會持續觀察。

東北季風 高溫 低溫

