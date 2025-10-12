北捷解鎖Apple Pay時間終於確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

iPhone使用者在台北捷運刷手機快速進站的願望終於快有譜！臺北捷運公司近期宣布，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月如期完成，全新系統支援QR Code乘車碼與信用卡感應支付，預計明年1月起率先開放QR乘車碼與公車系統同步啟用，信用卡感應乘車也將由收單銀行台新銀行展開6個月上線驗測，若進展順利，最快明年7月起，所有銀行信用卡與Apple Pay「ECP快速模式」都能全面使用，iPhone不需解鎖就可刷卡支付進站。

許多經常搭車的民眾應該有發現，捷運閘門已經長得有點不一樣，此次工程共在各車站安裝1,396臺電子主單元模組與2,361組多元支付外掛箱體，不僅保留原有的儲值卡感應功能，還新增QR Code乘車碼及信用卡感應乘車服務，讓支付方式更加多元。

根據北捷說明，QR Code乘車碼將支援TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等多家電子支付工具，並正與公車系統同步進行交易、資料傳遞及帳務整合測試。

至於信用卡乘車功能，旅客屆時可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay感應過閘。北捷指出，目前Apple Pay綁定信用卡的「ECP快速模式」功能正由台新銀行與蘋果公司合作開發，完成驗測後預計與信用卡乘車功能一同在明年7月全面開放。屆時旅客只要用iPhone或Apple Watch靠近閘門，不需喚醒螢幕或開啟App，就能「黑屏過閘」輕鬆進出站。