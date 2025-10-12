快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷解鎖Apple Pay時間終於確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
北捷閘門多元支付硬體建置已完成，預計明年1月起逐步開通。圖／臺北大眾捷運提供
北捷閘門多元支付硬體建置已完成，預計明年1月起逐步開通。圖／臺北大眾捷運提供

iPhone使用者在台北捷運刷手機快速進站的願望終於快有譜！臺北捷運公司近期宣布，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月如期完成，全新系統支援QR Code乘車碼與信用卡感應支付，預計明年1月起率先開放QR乘車碼與公車系統同步啟用，信用卡感應乘車也將由收單銀行台新銀行展開6個月上線驗測，若進展順利，最快明年7月起，所有銀行信用卡與Apple Pay「ECP快速模式」都能全面使用，iPhone不需解鎖就可刷卡支付進站。

許多經常搭車的民眾應該有發現，捷運閘門已經長得有點不一樣，此次工程共在各車站安裝1,396臺電子主單元模組與2,361組多元支付外掛箱體，不僅保留原有的儲值卡感應功能，還新增QR Code乘車碼及信用卡感應乘車服務，讓支付方式更加多元。

根據北捷說明，QR Code乘車碼將支援TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等多家電子支付工具，並正與公車系統同步進行交易、資料傳遞及帳務整合測試。

至於信用卡乘車功能，旅客屆時可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay感應過閘。北捷指出，目前Apple Pay綁定信用卡的「ECP快速模式」功能正由台新銀行與蘋果公司合作開發，完成驗測後預計與信用卡乘車功能一同在明年7月全面開放。屆時旅客只要用iPhone或Apple Watch靠近閘門，不需喚醒螢幕或開啟App，就能「黑屏過閘」輕鬆進出站。

雖然同樣可以不用解鎖或開啟特定App，使用體驗類似，但不同於日本Suica（西瓜卡）等具備交通票證功能的電子錢包，Apple Pay在台北捷運的使用模式還是屬於信用卡感應支付，並非Apple錢包「交通儲值卡」方式，背後使用的通訊技術、交易模式還是不相同。

QR碼感應區設於上方，信用卡感應區則以60度夾角向下設置，有助旅客準確感應，避免干擾。圖／臺北大眾捷運提供
QR碼感應區設於上方，信用卡感應區則以60度夾角向下設置，有助旅客準確感應，避免干擾。圖／臺北大眾捷運提供

台北捷運 信用

延伸閱讀

新埔捷運站出口電扶梯「卡鞋」骨折送醫 北捷曝慘跌原因

何時能用Apple Pay刷進北捷？外界敲碗問進度 蔣萬安這樣說

優先席糾紛 北捷：「北捷嬤」簡稱損公司形象應避免

被踢飛北捷嬤現身台大校園！「Fumi 阿姨」醫學系友人曝光熟悉背影

相關新聞

北捷解鎖Apple Pay時間終於確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

iPhone使用者在台北捷運刷手機快速進站的願望終於快有譜！臺北捷運公司近期宣布，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月...

鹿港超商花132元爽中200萬 究竟誰中獎店家這樣分析

7、8月統一發票開獎，統一超商開出3張200萬元特獎，其中1張是由彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食...

國慶連假收假日 國道一號台中系統北上車速剩39公里

國慶連假收假日，今天下午2點多，國道一號台中系統北上交通出現39公里車速，再現車流，成為連假收假的日常。

影／國慶連假最後一天中午過後湧北返車潮台1線楓港段北上調撥車道

國慶連假最後一天，屏東縣警局指出，根據交控中心車流數據顯示，上午12至13時北上車潮2600輛次，枋寮分局在下午1時11...

最美花東觀光列車「山嵐號」2度車軸鬆軔不良 台鐵急派車輛載客

台鐵最美花東觀光列車「山嵐號」今傳接連發生故障情況，以此列車延誤，台鐵公司表示，車輛於花蓮三民及玉里路段2度出現車軸鬆軔...

首波東北季風報到 營養師籲換季皮膚乾癢靠「6大營養素」改善

中央氣象局預報指出，下週日（19日）將有第一波東北季風報到，屆時會感受到明顯降溫。營養師楊婷貽提醒民眾，換季時除了塗抹保養品外，攝取6大護膚營養素，可以從內到外保養，維持健康水潤的肌膚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。