北捷解鎖Apple Pay時間終於確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣
iPhone使用者在台北捷運刷手機快速進站的願望終於快有譜！臺北捷運公司近期宣布，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月如期完成，全新系統支援QR Code乘車碼與信用卡感應支付，預計明年1月起率先開放QR乘車碼與公車系統同步啟用，信用卡感應乘車也將由收單銀行台新銀行展開6個月上線驗測，若進展順利，最快明年7月起，所有銀行信用卡與Apple Pay「ECP快速模式」都能全面使用，iPhone不需解鎖就可刷卡支付進站。
許多經常搭車的民眾應該有發現，捷運閘門已經長得有點不一樣，此次工程共在各車站安裝1,396臺電子主單元模組與2,361組多元支付外掛箱體，不僅保留原有的儲值卡感應功能，還新增QR Code乘車碼及信用卡感應乘車服務，讓支付方式更加多元。
根據北捷說明，QR Code乘車碼將支援TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等多家電子支付工具，並正與公車系統同步進行交易、資料傳遞及帳務整合測試。
至於信用卡乘車功能，旅客屆時可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay感應過閘。北捷指出，目前Apple Pay綁定信用卡的「ECP快速模式」功能正由台新銀行與蘋果公司合作開發，完成驗測後預計與信用卡乘車功能一同在明年7月全面開放。屆時旅客只要用iPhone或Apple Watch靠近閘門，不需喚醒螢幕或開啟App，就能「黑屏過閘」輕鬆進出站。
雖然同樣可以不用解鎖或開啟特定App，使用體驗類似，但不同於日本Suica（西瓜卡）等具備交通票證功能的電子錢包，Apple Pay在台北捷運的使用模式還是屬於信用卡感應支付，並非Apple錢包「交通儲值卡」方式，背後使用的通訊技術、交易模式還是不相同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言