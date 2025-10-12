前3季非法旅館民宿開罰近億元 台北日租套房開罰227次居冠

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年前3季非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家，較去年同期增加，共裁罰9233.1萬元，其中又以台北市日租套房開罰227次、1711萬元最多；照片為已停業非法旅館。圖／台北市觀傳局提供
交通部觀光署今公布最新各縣市旅館業及民宿的裁罰結果，今年前3季（1至9月）國內非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家，較去年同期增加，共裁罰1035次、9233.1萬元，其中又以台北市日租套房開罰227次、1711萬元最多。

觀光署指出，今年1至9月合法旅館共有3291家，較去年同期減少25家，變動不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果。

非法列管旅館1041家（旅館335家、日租套房706家），較同期增加71家，主要是都會區的日租套房增減所致。

其中，非法以台北市267家最多，且全數為日租套房，共被開罰227次、1711萬元居冠，其次為台中市有200家、開罰121次、1507萬元，另外，宜蘭縣有160家、高雄市117家、台南市113家；各縣市共稽查4660次，總計開罰728次、7469.9萬元。

民宿部份，今年前3季合法民宿有1萬2473家；未合法列管有586家，其中以屏東縣134家最多，其次為南投縣128家，另台東縣72家、宜蘭縣70家。

觀光署表示，今年前3季合法民宿較去年同期增加483家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數較去年同期減少18家，為地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為14家。

觀光署指出，各縣市未合法列管民宿共稽查9576次，總計開罰307次、1763.2萬元，其中以宜蘭縣開罰63次、423萬元最多，其次為台東縣開罰57次、178萬元，屏東縣也開罰22次、174.4萬元。

非法旅宿常與旅客期望落差，引發消費爭議，消費毫無保障；照片為非法旅館業真實案例，設備老舊、清潔不佳。圖／北市觀傳局提供
