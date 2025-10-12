快訊

最美花東觀光列車「山嵐號」2度車軸鬆軔不良 台鐵急派車輛載客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵花東觀光列車「山嵐號」今2度出現車軸鬆軔不良狀況，台鐵緊急另派編組前往載客。聯合報系資料照
台鐵花東觀光列車「山嵐號」今2度出現車軸鬆軔不良狀況，台鐵緊急另派編組前往載客。聯合報系資料照

台鐵最美花東觀光列車「山嵐號」今傳接連發生故障情況，以此列車延誤，台鐵公司表示，車輛於花蓮三民及玉里路段2度出現車軸鬆軔不良狀況，已另派編組前往載客及擔任後續折返運用，原列車則返回台東站檢修，影響人數51人。

台鐵公司說明，6676次山嵐號原訂今上午9時52分從花蓮開往池上，但車輛中午11時50分於三民站第4車出現鬆軔不良的狀況，經技術支援隔離後恢復動力，於中午12時33分重新開車、12時50分抵達玉里站，延誤53分。

不料，中午12時56分司機員通報，第4車又發生同樣狀況，預計由花蓮站另備電車500型編組前往玉里站，作為6676次及擔任後續折返運用，而原車輛則將返回台東站檢修。

觀光列車 花蓮 台鐵

