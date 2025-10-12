防黑心豬腸 北市再驗45家次、20件豬腸無過氧化氫

快訊

中央社／ 台北12日電

百威食品用工業級過氧化氫漂白腸流入4縣市，除重罰、停業、查封庫存，防國慶連假消費民眾誤食，北市今天持續發布專案稽查結果，新增抽驗45家次、20件豬腸，維持未檢出。

衛生局統計，累計自7日到12日上午10時止，共稽查483家次、抽驗276件豬腸產品，全數未檢出過氧化氫。

台北市為全國主力消費市場，事發以來，北市衛生局除對中盤商利太肉店盤查時發現，從6月起向百威食品購買674公斤豬腸，每月批貨給林記麻辣豆腐店約100到120公斤，總計440公斤，其餘234公斤則賣給不特定市場散客。

再者，已於4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸。截至7日為止，累計下架並封存145公斤豬腸，包含對從外縣市採購豬腸的阿宗麵線下架並封存75公斤。

衛生局補充，其實低濃度的過氧化氫可經由人體腸道觸酶分解；若有民眾食入豬腸後有明顯嘔吐、腹痛症狀，請立即就醫治療。其次，買回的豬腸可開鍋蓋水煮，透過水蒸氣揮發作用，加上用水浸泡、多次換水，即可去除殘留的過氧化氫。

