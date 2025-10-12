首波東北季風報到 營養師籲換季皮膚乾癢靠「6大營養素」改善

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師楊婷貽分享六大營養素舒緩換季皮膚乾癢。 示意圖／ingimage
營養師楊婷貽分享六大營養素舒緩換季皮膚乾癢。 示意圖／ingimage

中央氣象局預報指出，下週日（19日）將有第一波東北季風報到，屆時會感受到明顯降溫。營養師楊婷貽提醒民眾，換季時除了塗抹保養品外，攝取6大護膚營養素，可以從內到外保養，維持健康水潤的肌膚。

楊婷貽在臉書「好食課」分享，現在已進入到24節氣的「寒露」，也意味著天氣逐漸要轉涼，雨水減少也逐漸變得乾燥，想要避免皮膚乾燥務必注意：

護膚關鍵營養素：

一、維生素A

幫助維持皮膚黏膜健康，並可調節皮脂分泌，不僅能預防青春痘，也能幫助肌膚保水，常見食材包含豬肝、南瓜、地瓜、胡蘿蔔、菠菜。

二、維生素C

具有抗氧化作用，可減少肌膚氧化傷害，也可促膠原蛋白合成，增進肌膚保水力，常見食材包含芭樂、奇異果、木瓜、苦瓜、甜椒。

三、維生素D

幫助調節體內發炎反應，並促進表皮細胞分化，避免角質過度增生，並可減少肌膚發炎情形。除了透過日曬獲得，常見食材包含雞蛋、鮭魚、強化牛奶、日曬乾香菇、鰻魚。

四、維生素E

具抗氧化作用可幫助身體清除自由基，助肌膚延緩老化，常見食材包含葵花籽、杏仁、花生、黃豆、青花菜。

五、鋅

修復皮膚損傷，預防乾燥與脫屑問題，富含食物包含牡蠣、南瓜籽、牛肉。

六、Omega-3脂肪酸

維持肌膚油脂平衡，維持肌膚穩定，改善肌膚乾癢問題，常見食材包含鯖魚、鮭魚、秋刀魚、亞麻仁油、酪梨。

除了要適時補充水分外，也可試試減少油炸物、甜食及酒精的攝取，高油脂與糖份容易增加皮膚發炎情形，酒精則容易使皮膚乾燥，使得外層保護能力降低，而易有皺紋老化問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營養師 換季 東北季風

