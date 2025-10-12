鹿港超商花132元爽中200萬 究竟誰中獎店家這樣分析

7、8月統一發票開獎，統一超商開出3張200萬元特獎，其中1張是由彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品即爽中200萬元，消息一出讓居民都為之興奮，店家指出，近日有國稅單位通知開出中獎發票，可能會到店家掛紅布條慶賀。

9月底中獎發票消息曝光後，鹿港鎮民時常互相詢問「是不是你中獎？」成為在地熱門話題之一，門市店員指出，店家離附近鹿港老街一帶的觀光熱點有段距離，長期以來光顧的較多是在地居民，但也實在不好判斷是在地人或外地人中獎。

鹿港開過發票大獎的機會並不少，2021年元月25日開出的一張統一發票特別獎1000萬元，落在彰化縣鹿港鎮中山路、民族路口85度C，據業者表示，幸運兒疑是一名在地高中女生，買了65元一個「金沙松鼠」小蛋糕，就中了統一發票1000萬大獎，卻是過了3個月領獎期限，沒人兌領，據了解，這名高中女生弄丟了發票，錯失實領800萬元，為之頓足憾恨。