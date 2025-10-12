影／國慶連假最後一天中午過後湧北返車潮台1線楓港段北上調撥車道

快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛。圖／警方提供
國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛。圖／警方提供

國慶連假最後一天，屏東縣警局指出，根據交控中心車流數據顯示，上午12至13時北上車潮2600輛次，枋寮分局在下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛，根據中央氣象署天氣預報，體感溫度達36度，警方現場爆汗上崗控燈，車流量大，行車秩序良好。

枋寮警分局指出，連假期間成立「交通快速疏導部隊」及規畫「交通稽查」警力，台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故及取締汽車違規行駛機慢車道車輛，提醒汽車駕駛朋友，行經車多路段請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方持續取締違規車輛，以維護行車安全。

交通隊表示，根據交控中心統計，國慶連假前兩日，台1線與台17線南下車流量高達6萬8580輛，顯示觀光熱度不減。今12日上午6時至12時，北上車流量達7694輛，且逐步攀升，預估下午1時到5時是返程尖峰。警方提醒，可視行程提前或延後出發，以避開壅塞時段，提升行車品質與安全。 

警方在今下午1時11分起啟動「台1線北上調撥車道」措施，楓港至枋山路段調撥南下內側車道供北上車輛行駛，有效提升通行效率。同時，將在台1線永翔路口實施分流，引導車流分散進入替代路線，縮短整體行車時間。

國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛。圖／警方提供
國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛。圖／警方提供
國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛，也引導車流分散進入替代路線。圖／警方提供
國慶連假最後一天，北返車潮湧現，屏東縣枋寮警分局下午1時11分實施台1線楓港段北上調撥車道措施，調撥台1線453到460公里處南下內側車道供北上車輛行駛，也引導車流分散進入替代路線。圖／警方提供

