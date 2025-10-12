30歲起骨質悄悄流失！ 醫教4招「存骨本」 50歲以上應測骨密度

人體的骨密度大約在20至30歲達到巔峰，過了30歲之後，骨質會以每年0.5至1%的速度悄悄流失，因初期幾乎無感，又被稱為「沉默的疾病」。基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，骨質疏鬆症已是全球公衛的嚴重挑戰，尤其進入老年後，活動量減少、營養攝取不足、缺乏日曬等因素，都會加速骨質流失。

根據國健署2017-2020年的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，65歲以上民眾的骨質密度，至少有一個部位量測出有骨鬆的比率為14.1%，約每7人就有1人有骨質疏鬆。而女性停經後，因為雌性激素分泌急速降低，也加快了骨質減少的速度，當緻密的骨骼形成許多孔隙，輕微的跌倒就有可能造成骨折。

詹益聖指出，骨質疏鬆是一種全身骨骼慢性疾病，會導致骨骼脆弱、增加骨折發生率。若檢測值屬於輕度（T值在-1.0至-2.5之間），屬於骨量缺乏或骨質不足，要透過調整飲食、規律運動及調整生活習慣來改善骨密度，是防止持續流失，或是進一步發展成骨質疏鬆。

「輕度骨質疏鬆有機會逆轉。」詹益聖說，有負重的運動能幫助骨質生成，例如快走、跑步、跳繩、爬樓梯等肌力訓練，以及舉重、啞鈴、壺鈴、深蹲等阻力訓練。若平常沒有運動習慣的人，應尋求專業建議並循序漸進，從較輕的重量或較少的次數開始，再逐步增加運動的強度和時間，避免受傷。

骨質疏鬆的檢查T值小於或等於-2.5時，除了飲食、規律、生活習慣等非藥物治療，醫療團隊會根據個案的情況評估是否需要藥物。在藥物治療上有多種選擇，主要是抗骨流失藥物、促骨生成藥物與混合作用型藥物。詹益聖提醒，用藥並沒有「藥到病除」的效果，更需要長期照護及治療，千萬不要隨意停藥。

詹益聖強調，無論是骨量不足或骨質疏鬆，透過生活習慣調整和定期檢測追蹤，都能有效預防骨質持續惡化。而「存骨本」應年輕就開始，攝取高鈣與優質蛋白、適度曬太陽、負荷運動，年輕時期多增加10%的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。

另外，女性停經之後，因為雌激素分泌減少會加速骨質流失，詹益聖說，除了增加鈣質、維生素D攝取，停經前後婦女要接受骨密度檢查，50歲以上建議每1至2年檢查一次。「DXA骨密度檢查」為目前公認標準的檢查方式，針對脊椎與髖骨部位進行測量；若骨質不足或骨質疏鬆，要及早採取治療對策。

4招日常照護存「骨」本

1.均衡飲食：除了國健署的我的餐盤六大類食物，多喝牛奶、豆漿、海鮮、深綠色蔬菜。 2.規律運動：有助於成長過程中的骨骼生長，並維持成人的骨骼；類型以荷重和肌力運動為主。 3.戒除菸酒：吸菸會導致骨密度下降，過量飲酒則會減少骨鈣質，妨礙鈣和鎂的吸收。 4.適度曬太陽：在清晨及黃昏到戶外活動曬太陽（避開烈日），活化體內維生素D，幫助鈣質吸收。

