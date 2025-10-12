騎機車別再穿拖鞋！足踝名醫示警：出事腳部恐救不回

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
騎車穿拖鞋無法對腳踝提供任何防護，相當危險。示意圖／ingimage
騎車穿拖鞋無法對腳踝提供任何防護，相當危險。示意圖／ingimage

在台灣，騎機車是日常交通的一部分，但許多人圖方便，常穿著拖鞋就出門。足踝外科醫師朱家宏警告，這樣的習慣極度危險，一旦發生意外，腳部損傷恐怕無法修復，「不是骨折最可怕，而是皮膚與肌腱撕裂，連重建都難。」

朱家宏在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」指出，腳部是「皮包骨」的結構，外層僅有薄薄的皮膚與肌腱包覆，保護力極低。若穿拖鞋騎車發生擦撞或摔倒，鞋子無法提供任何防護，足部會直接與地面摩擦，這類創傷不僅恢復期漫長，還留有永久性疼痛或變形。

除了拖鞋，他也分析多種鞋款對足部健康的影響，例如鞋底過薄的平底鞋支撐力不足，長期穿著會造成足弓疲勞；高跟鞋則讓阿基里斯腱長期處於縮短狀態，久而久之影響肌腱彈性；全厚底鞋雖看似穩定，但離地高度過高，對地面感知下降，踩到小石子就容易扭傷。

至於許多人最愛的夾腳拖，問題更為明顯。朱家宏解釋，夾腳拖與腳後跟分離，支撐點不足，走在濕滑地面容易滑倒，長時間穿會讓腳趾形成「勾抓」的步態模式，導致肌肉代償與姿勢不良。他進一步提醒，台灣曾有一名19歲長跑選手，騎車時因穿夾腳拖被拋飛，落地瞬間腳趾直接與地面摩擦受創，最終導致趾骨碎裂，運動生涯就此中斷。

那麼，該如何挑選適合的鞋？朱家宏建議，穿鞋時腳趾應能自然往下抓地，若能感受到鞋內的回彈與貼合感，就代表鞋底支撐得宜；相反地，如果腳在鞋裡滑動或空間過鬆，就容易造成不穩與疲勞，因此他呼籲，騎機車時務必穿著包覆性強的鞋款，避免憾事發生。

